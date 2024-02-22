Актер Никита Кологривый заявил о своих симпатиях к рэперу Моргенштерну

По его словам, рэпер предельно честен перед собой и перед слушателями.

«Очень его люблю как явление. Я пытаюсь быть таким же максимально, но не всегда выходит. Он красавчик», — подчеркнул Кологривый.

Он также отметил хорошие актерские навыки Моргенштерна.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый сыграет Жириновского в байопике про лидера ЛДПР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

