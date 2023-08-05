Объявлены пять победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

В московском клубе «Урбан» несколько минут назад завершился финальный гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».

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На гала-концерте выступили специальные гости: «UMA2RMAN», Иван Демьян и «7Б», «Casual», а группа «Эпидемия» закрыла финал «Молодых Ветров».

Профессиональное жюри выбрало пять победителей из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Их назвал председатель жюри конкурса Игорь Паньков:

Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками, а песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Сопредседатель жюри конкурса, депутат Госдумы, певец Денис Майданов заявил, что победителями стали те, кто, в первую очередь, продемонстрировал свою уникальность.

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«Кто-то из участников был похож на «ЧИЖа», кто-то на группу 25/17… Но это всё второе. Хочется, чтобы люди были первыми в своих жанрах, непохожими на кого-то другого, несли что-то новое. Сегодня те, кто смогли это сделать, стали победителями конкурса и обладателями призов. Веснушка, ты весёлая, и приз зрительских симпатий — тебе. Ты веселая. Пишите и радуйте нас ещё!», - выступил он.

Пять групп и исполнителей получили сертификат на выступление на фестивале «Таврида». Ими стали Веснушка, NAFA, ТОВЕ, КРОУ и Маргарита Нащекина.

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходил при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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