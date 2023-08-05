Объявлены пять победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

На гала-концерте выступили специальные гости: «UMA2RMAN», Иван Демьян и «7Б», «Casual», а группа «Эпидемия» закрыла финал «Молодых Ветров».

Профессиональное жюри выбрало пять победителей из 44 финалистов со всех уголков России и не только. Их назвал председатель жюри конкурса Игорь Паньков:

Победители запишут свой винил в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России со своими «звездными» наставниками, а песни финалистов прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».

Сопредседатель жюри конкурса, депутат Госдумы, певец Денис Майданов заявил, что победителями стали те, кто, в первую очередь, продемонстрировал свою уникальность.