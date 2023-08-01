«Будем очень рады»: UMA2RMAN ждет всех на гала-концерте «Молодых Ветров»
Владимир Кристовский заявил НСН, что группа-хедлайнер UMA2RMAN будет рада встрече с поклонниками на гала-концерте конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Лидер группы UMA2RMAN Владимир Кристовский в беседе с НСН позвал всех на гала-концерт конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», где коллектив исполнит любимые песни своих поклонников.
Выступление артистов состоится 5 августа на площадке московского клуба «Урбан» в пространстве дизайн-завода «Флакон». Вход бесплатный для всех желающих.
«Дорогие друзья, 5 августа в столичном клубе «Урбан» состоится финал конкурса молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Группа UMA2RMAN выступит там как специально приглашенный гость. Мы всех приглашаем, всех ждем! Будем очень рады! До встречи», - сказал музыкант.
Ранее организаторы конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» анонсировали хедлайнеров финального гала-концерта. Специальными гостями мероприятия 5 августа станут «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б», а также группа «Casual».
Профессиональное жюри выберет пять победителей из 50 финалистов, которые получат возможность записать композиции для виниловой пластинки в одной из лучших столичных студий звукозаписи. После этого лучшие музыканты отправятся в гастрольный тур по восьми федеральным округам России, а их песни прозвучат в ротации «НАШЕго Радио».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» проходит при поддержке президентского Фонда культурных инициатив, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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