СМИ: Депутаты предвыборной кампании в Госдуму владеют 4372 га земли

Из 1522 кандидатов, участвующих в предвыборной кампании, 678 парламентариев владеют хотя бы одним земельным объектом, тогда как 844 кандидата вовсе не указали землю в декларациях. Всего в документах фигурирует 2661 участок, а общая площадь земли с учётом заявленных долей составляет 43,73 миллиона квадратных метров, или 4372,93 гектара. Лидером по площади среди партий стала «Единая Россия»: 197 её кандидатов владеют 2944,42 гектара. Далее следуют «Новые люди» с 654,50 гектара у 102 кандидатов, «Справедливая Россия» с 360,31 гектара у 122 кандидатов, КПРФ с 259,13 гектара у 155 кандидатов и ЛДПР с 154,56 гектара у 102 кандидатов.

При этом средняя площадь на одного землевладельца существенно различается: у единороссов она составляет 6,42 гектара, у новолюдей — 1,67 гектара, а у эсеров — 1,52 гектара. Крупнейшим землевладельцем среди кандидатов оказался Николай Гончаров («Единая Россия»), задекларировавший 2316,82 гектара, следом идут Алексей Казановский («Новые люди») с 399,15 гектара, Пётр Толстой («Единая Россия») с 246,24 гектара, Виталий Белоусов («Справедливая Россия») с 217,75 гектара, Игорь Капустин («Новые люди») с 189,25 гектара, Андрей Фролов (КПРФ) с 131,37 гектара, а также Антон Мороз, Сергей Хаустов, Евгений Тирон и Наталья Сумина с площадями от 70 до 54 гектаров.

По регионам больше всего участков сосредоточено в Московской области — 738 участков у 138 кандидатов, в Краснодарском крае — 241 участок у 35 кандидатов, и в Республике Адыгея — 228 участков у 19 кандидатов.

Все 1522 кандидата суммарно задекларировали 24,97 миллиарда рублей доходов за 2025 год и 40,17 миллиарда рублей на банковских счетах. При этом средний доход кандидата составил 16,4 миллиона рублей, а медианный — всего 3,48 миллиона, что указывает на значительное расслоение по доходам.

Ранее спикер Госдумы заявил, что депутаты принимают законы только по просьбам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

