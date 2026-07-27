Атаки киевского режима на другие государства в прошлом квалифицировались бы как «казус белли» или повод к войне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля охарактеризовал последние действия Украины как агрессивные. Он напомнил о взрыве объекта критически важной энергетической инфраструктуры в Германии и недавнем ударе по иранскому торговому судну. Также Песков отметил атаку на собственность казахстанской компании являющейся совладельцем Каспийского трубопроводного консорциума.