В Кремле назвали атаки Украины на другие страны поводом к войне

Атаки киевского режима на другие государства в прошлом квалифицировались бы как «казус белли» или повод к войне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля охарактеризовал последние действия Украины как агрессивные. Он напомнил о взрыве объекта критически важной энергетической инфраструктуры в Германии и недавнем ударе по иранскому торговому судну. Также Песков отметил атаку на собственность казахстанской компании являющейся совладельцем Каспийского трубопроводного консорциума.

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По словам пресс-секретаря, такие действия в былые времена однозначно считались бы поводом для начала военных действий. Он особо подчеркнул суверенитет Ирана и его решимость в отстаивании собственных прав с использованием соответствующего потенциала.

Также Песков отметил, что расширение Киевом географии боевых действий нельзя не видеть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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