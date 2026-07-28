На Алтае запретили заправлять машины чаще одного раза в сутки

Отныне между заправками одного автомобиля должно пройти не менее 24 часов. Инициатива направлена на снижение ажиотажа и предотвращение спекуляций на топливном рынке. До сих пор лимиты обновлялись после полуночи. Автомобилисты стремились забрать сразу две суточных нормы: до этого времени и после. «Регулировка потоков нужна, чтобы обеспечить всех — и структуры жизнеобеспечения, и граждан», — отметил Прокопьев.

Ограничения на розничную продажу топлива на Алтае действуют до 1 сентября. Самые строгие лимиты — не более 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки — установлены в Горно-Алтайске, Майминском, Турочакском, Чемальском и Чойском районах.

Ранее стало известно, что запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

