Букмекеров будут штрафовать за нарушение самозапрета

Согласно документу, новые нормы распространяются на букмекеров, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Предусмотрена ответственность за прием ставок или допуск к играм граждан, оформивших самозапрет, а также за распространение рекламы азартных игр.

Для должностных лиц штраф составит до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до полумиллиона рублей. Закон также обязывает владельцев игорных заведений размещать на своих интернет-ресурсах информацию о возможности установить самозапрет и прямую ссылку на соответствующий раздел портала «Госуслуги».

Документ вступит в силу с 1 сентября.

Ранее в Госдуме заявили, что компьютерные игры стоит включить в механизм самозапретов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

