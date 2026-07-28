Букмекеров будут штрафовать за нарушение самозапрета
Глава государства Владимир Путин подписал закон о введении штрафов для организаторов азартных игр за нарушение самозапрета россиян, сообщает «РЕН ТВ».
Согласно документу, новые нормы распространяются на букмекеров, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. Предусмотрена ответственность за прием ставок или допуск к играм граждан, оформивших самозапрет, а также за распространение рекламы азартных игр.
Для должностных лиц штраф составит до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до полумиллиона рублей. Закон также обязывает владельцев игорных заведений размещать на своих интернет-ресурсах информацию о возможности установить самозапрет и прямую ссылку на соответствующий раздел портала «Госуслуги».
Документ вступит в силу с 1 сентября.
Ранее в Госдуме заявили, что компьютерные игры стоит включить в механизм самозапретов в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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