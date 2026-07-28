ВЦОИМ: Треть россиян не смогут доверить ИИ моральные решения

При этом 34% опрошенных заявили, что искусственный интеллект «никогда не сможет принимать моральные решения». 19% считают, что такая возможность появится в ближайшие пять лет.

6% указали, что ИИ уже способен самостоятельно принимать подобные решения. Идею повсеместного внедрения ИИ поддержали 19% участников исследования. Еще 9% высказались против его использования в принципе. Обязательную маркировку изображений, материалов и других продуктов, созданных с помощью технологий ИИ, одобряют 77% опрошенных россиян.

Ранее ученые уличили нейросети в жульничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

