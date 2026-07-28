Кремль: РФ находится «в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет»

В настоящее время Россия находится «в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Дуров заявил, что блокировки отдалили Россию от «цифрового суверенитета»

По его словам, «вне зависимости от политических соображений и так далее» все объединились вокруг нашей страны. Пресс-секретарь президента считает, что кризис «скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией». Это «уникальная способность нашего общества».

Песков отметил, что у Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против РФ, которые бы не били против их собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее пресс-секретарь заявил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
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