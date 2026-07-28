Кремль: РФ находится «в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет»
В настоящее время Россия находится «в идеальном кризисе, который укрепляет наш суверенитет», сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По его словам, «вне зависимости от политических соображений и так далее» все объединились вокруг нашей страны. Пресс-секретарь президента считает, что кризис «скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией». Это «уникальная способность нашего общества».
Песков отметил, что у Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против РФ, которые бы не били против их собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее пресс-секретарь заявил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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