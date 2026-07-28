По его словам, «вне зависимости от политических соображений и так далее» все объединились вокруг нашей страны. Пресс-секретарь президента считает, что кризис «скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией». Это «уникальная способность нашего общества».

Песков отметил, что у Евросоюза остался очень маленький выбор в отношении санкций против РФ, которые бы не били против их собственных интересов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее пресс-секретарь заявил, что боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

