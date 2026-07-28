Экс-вратарь «Динамо» Шунин выставил на продажу пентхаус за 1,9 млрд рублей

Недвижимость продается за 1,9 млрд рублей. Она расположена в элитном ЖК «Садовые кварталы» и занимает два этажа. Общая площадь 425 квадратов. Из них 306 — жилая зона.

Внутри три спальни с собственными санузлами и гардеробными, две кухни, камин, зимний сад и просторная терраса. Шунин покупал квартиру до женитьбы восемь лет назад и лично вёл весь проект: контролировал ремонт, подбирал отделку и мебель. Внутри бренды только премиум-сегмента, а мебель из заграницы.

После завершения карьеры Шунин выставил собственность на закрытые торги, чтобы заработать. Пентхаусом уже интересовался один из московских миллионеров. Ради быстрой продажи экс-вратарь готов сделать скидку.

Шунин провел в столичном «Динамо» 17 лет. За всю свою карьеру 37-летний спортсмен трижды становился бронзовым призером чемпионата России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

