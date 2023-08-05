«Красавчики!»: Майданов назвал финалистов «Молодых ветров» сильными музыкантами

«Первый блок очень разнокрасочный. В жанре рок-н-ролл – это абсолютно полярные темы, артисты. Была группа "Ваниль" - это ребята, которые поют "Ласковый май", вокал лидера очень попсовый, но все играется в каком-то жестком роке, интересно. Положа руку на сердце, все ребята очень сильные. Пока номер один – это Донецк, группа "Ширли Мырли", молодцы, красавчики! У нас на конкурсе ребятам предоставляется возможность спеть две песни. Первая, как правило, это заявочно-разогревочная, а вторая – это хит, на который они ставили. Так вот Донецк вышел, с первого хита убил, что же будет дальше во второй песне? Во второй тоже было неслабо! Также хорошая группа "D'Версия" из Чехова», - сказал Майданов.

Он отметил, что в финале конкурса выступают и музыканты, которые исполняют молодежно-романтический рок. По мнению Майданова, такому року нужно «открыть двери» на «НАШЕм Радио».

«Симферополь (финалист Сергей Никитин – ред. НСН) – очень хороший молодежно-романтический рок, это то, чего на "НАШЕм Радио" не хватает. Такому року тоже нужно открывать двери, это освежит палитру. На "НАШЕм Радио", как правило, долго играл социальный рок. Но всегда нужно думать о молодежи, которая любит, у нее играют гормоны. Про любовь нужно не забывать и давать возможность романтическим группам. Это не попса, а рок, но о любви. Они в хорошем возрасте, они реальные молодые ветра», - указал певец.

Кроме того, Майданов отметил хорошую организацию гала-концерта конкурса. При этом певец подчеркнул, что были артисты, которые для него «не состоялись» из-за того, что они хотели выступать под минусовку.