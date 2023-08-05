«Красавчики!»: Майданов назвал финалистов «Молодых ветров» сильными музыкантами
Автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в эфире НСН отметил, что в финале конкурса выступают абсолютно полярные артисты, каждый из которых удивляет новым звучанием.
Сопредседатель жюри конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», автор-исполнитель, депутат Госдумы Денис Майданов в интервью НСН заявил, что все финалисты являются сильными музыкантами. Он выделил профессионализм группы «Ширли Мырли» из Донецка и жесткий рок группы «Ваниль».
«Первый блок очень разнокрасочный. В жанре рок-н-ролл – это абсолютно полярные темы, артисты. Была группа "Ваниль" - это ребята, которые поют "Ласковый май", вокал лидера очень попсовый, но все играется в каком-то жестком роке, интересно. Положа руку на сердце, все ребята очень сильные. Пока номер один – это Донецк, группа "Ширли Мырли", молодцы, красавчики! У нас на конкурсе ребятам предоставляется возможность спеть две песни. Первая, как правило, это заявочно-разогревочная, а вторая – это хит, на который они ставили. Так вот Донецк вышел, с первого хита убил, что же будет дальше во второй песне? Во второй тоже было неслабо! Также хорошая группа "D'Версия" из Чехова», - сказал Майданов.
Он отметил, что в финале конкурса выступают и музыканты, которые исполняют молодежно-романтический рок. По мнению Майданова, такому року нужно «открыть двери» на «НАШЕм Радио».
«Симферополь (финалист Сергей Никитин – ред. НСН) – очень хороший молодежно-романтический рок, это то, чего на "НАШЕм Радио" не хватает. Такому року тоже нужно открывать двери, это освежит палитру. На "НАШЕм Радио", как правило, долго играл социальный рок. Но всегда нужно думать о молодежи, которая любит, у нее играют гормоны. Про любовь нужно не забывать и давать возможность романтическим группам. Это не попса, а рок, но о любви. Они в хорошем возрасте, они реальные молодые ветра», - указал певец.
Кроме того, Майданов отметил хорошую организацию гала-концерта конкурса. При этом певец подчеркнул, что были артисты, которые для него «не состоялись» из-за того, что они хотели выступать под минусовку.
«Был бы полный комплект, если бы это было полноценное "НАШЕСТВИЕ" и полноценная сцена "Молодые ветра". Но поскольку из-за геополитических событий и соображений безопасности мы вынуждены в этом году проводиться в сокращенном режиме, клуб тоже позволяет выдать хороший звук, нареканий никаких нет. По поводу аранжировок… Были артисты, которые для меня не состоялись. То есть, заявка была, но из-за того, что человек приехал и поет под минусовку... Рок под минусовку не поется. Может быть освобожденный солист, но, когда не играет группа, здесь какая-то обманка идет. Те ребята, которые приехали выступать под минусовку, наступили себе на хвост, к сожалению», - резюмировал Майданов.
Финальный гала-концерт конкурса продлится ориентировочно до 23:00 в московском клубе «Урбан». Вход бесплатный для всех желающих. На гала-концерте выступят и другие специальные гости: «UMA2RMAN», «Эпидемия», Иван Демьян и «7Б». Прямую трансляцию можно посмотреть в группе ВК «Конкурс "Молодые Ветра"», на сайте НАШЕго Радио, а также в группе ВК «НАШЕ».
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