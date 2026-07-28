СМИ: Экспортные порты Украины прекратили работу после ударов РФ

На Украине глубоководные экспортные порты прекратили работу после ударов России по Одессе и Черноморску, сообщает BBC.

Крупнейший оператор Maersk остановил обслуживание порта под Одессой

Через них проходила основная часть экспорта страны. Официального запрета на судоходство не вводилось, однако судовладельцы самостоятельно отказываются заходить в украинские порты и приостанавливают погрузочно-разгрузочные работы. Обострение ситуации совпало с началом уборочной кампании и нового аграрного маркетингового года.

Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что власти не вводили никаких ограничений на экспорт, и призвал аграриев «воздержаться от поспешных продаж». Позднее он признал, что в случае затяжных перебоев с экспортом Киеву может потребоваться дополнительно хранить 10–12 млн тонн зерна.

Ранее стало известно, что ВС РФ поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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