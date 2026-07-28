СМИ: Экспортные порты Украины прекратили работу после ударов РФ
На Украине глубоководные экспортные порты прекратили работу после ударов России по Одессе и Черноморску, сообщает BBC.
Через них проходила основная часть экспорта страны. Официального запрета на судоходство не вводилось, однако судовладельцы самостоятельно отказываются заходить в украинские порты и приостанавливают погрузочно-разгрузочные работы. Обострение ситуации совпало с началом уборочной кампании и нового аграрного маркетингового года.
Первый заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что власти не вводили никаких ограничений на экспорт, и призвал аграриев «воздержаться от поспешных продаж». Позднее он признал, что в случае затяжных перебоев с экспортом Киеву может потребоваться дополнительно хранить 10–12 млн тонн зерна.
Ранее стало известно, что ВС РФ поразили терминал с военными грузами в порту Черноморск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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