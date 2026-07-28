СМИ: Железнодорожные перевозки подорожают ради спасения «РЖД»

Власти России решили ускорить запланированное на 2027 год повышение тарифов «Российских железных дорог», чтобы помочь бюджету транспортной монополии, сообщает РБК.

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Кабмин РФ решил провести индексацию тарифов 1 октября 2026 года. Ставки грузовых перевозок увеличатся на 8,5%, а тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования — на 9,2%.

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, как указали в «РЖД», призвано повысить качество предоставляемых услуг.

Ранее стало известно, что экс-начальник «РЖД» с супругой владел 50 объектами недвижимости на 350 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: dvzd.rzd.ru
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