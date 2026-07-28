СМИ: Железнодорожные перевозки подорожают ради спасения «РЖД»
Власти России решили ускорить запланированное на 2027 год повышение тарифов «Российских железных дорог», чтобы помочь бюджету транспортной монополии, сообщает РБК.
Кабмин РФ решил провести индексацию тарифов 1 октября 2026 года. Ставки грузовых перевозок увеличатся на 8,5%, а тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования — на 9,2%.
Повышение тарифов на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования, как указали в «РЖД», призвано повысить качество предоставляемых услуг.
Ранее стало известно, что экс-начальник «РЖД» с супругой владел 50 объектами недвижимости на 350 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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