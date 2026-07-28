На АЗС Алтая ввели 24-часовой интервал между заправками автомобиля

На автозаправочных станциях Республики Алтай ввели обязательный 24-часовой интервал между заправками одного и того же автомобиля. Об этом сообщили в правительстве региона, отметив, что решение было принято на еженедельном штабе по стабилизации топливно-энергетического баланса.

Председатель правительства республики Александр Прокопьев пояснил, что новая мера направлена на снижение ажиотажа и исключение спекуляций. По его словам, дефицита топлива нет, однако регулировка потоков необходима для обеспечения как граждан, так и структур жизнеобеспечения, уточняется в канале регионального правительства на платформе «Макс».