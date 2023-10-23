«Главное приключение осени»: «Молодые ветра» облетели Россию с гастрольным туром

ОТ КРАСНОЯРСКА ДО ФЕОДОСИИ

Первым городом всероссийского тура «Молодых ветров» стал Красноярск, куда ребята отправились вместе с группой «Гудтаймс». Сибирский концерт 4 октября вызвал у артистов «дикий восторг».

«Нас принимали на ура, подпевали, танцевали и даже слэмились. Было круто! Ждем не дождемся продолжения», - отмечала тогда Юлия Кроу. Маргарита Нащекина говорила, что ее захлестнуло волнение перед «первым городом первого в жизни тура», а Саша Балог призналась, что выступление в Сибири было ее мечтой.

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров подтвердил НСН, что в Красноярске ребята были немного скованные и зажатые, а во Владивостоке уже почувствовали в себе силы. По признанию музыкантов, выступление на «краю земли» 6 октября произвело на них неизгладимое впечатление.

«У меня такого никогда не было. Максимум куда ездил - Екатеринбург, а тут целый тур и даже на краю земли удалось побывать – во Владивостоке! Это круто - вырваться из обыденности», - восхищался барабанщик Олег из донецкой группы «Ширли Мырли». Ну а Маргарита Нащекина встретилась с фанатами и рассказывала, как «Молодых ветров» угощали гигантскими креветками.

Выступление 8 октября в Екатеринбурге оказалось самым масштабным в первой части тура. При этом ребята отмечали, что почувствовали там рок-н-ролльный дух «свердловских легенд».

После этого эстафету у Артема Шарова подхватил Константин Кулясов из «Анимации», с которым ребята выступили 11 октября в Липецке, 13-го в Нижнем Новгороде и 15-го в Санкт-Петербурге. Ну а финальным аккордом тура стало путешествие на юг с лидером «Ва-Банка» Александром Ф. Скляром. 19 октября «Молодые ветра» зажгли Ставрополь, а 21-го Феодосию, после чего рассказали НСН о своих эмоциях.