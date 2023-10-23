«Главное приключение осени»: «Молодые ветра» облетели Россию с гастрольным туром

Маргарита Нащёкина сравнила путешествие от Владивостока до Крыма с первой любовью, Юлия «КРОУ» пережила самый сказочный месяц в жизни, а «Ширли Мырли» расскажут Донецку о грандиозном приключении.

Гастрольный тур победителей Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» завершился в выходные концертом в Феодосии.

Маргарита Нащёкина, «Ширли Мырли», Саша Балог, «КРОУ» и «TOBE» с 4 по 21 октября выступили вместе со звездными наставниками в восьми городах, облетев страну с Востока на Запад и приземлившись в Крыму с мечтами Карлсона «обязательно вернуться». НСН вспомнила самые яркие моменты главного приключения осени.

«Дикий восторг!»: Победители «Молодых Ветров» начали гастрольный тур с Красноярска

ОТ КРАСНОЯРСКА ДО ФЕОДОСИИ

Первым городом всероссийского тура «Молодых ветров» стал Красноярск, куда ребята отправились вместе с группой «Гудтаймс». Сибирский концерт 4 октября вызвал у артистов «дикий восторг».

«Нас принимали на ура, подпевали, танцевали и даже слэмились. Было круто! Ждем не дождемся продолжения», - отмечала тогда Юлия Кроу. Маргарита Нащекина говорила, что ее захлестнуло волнение перед «первым городом первого в жизни тура», а Саша Балог призналась, что выступление в Сибири было ее мечтой.

Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров подтвердил НСН, что в Красноярске ребята были немного скованные и зажатые, а во Владивостоке уже почувствовали в себе силы. По признанию музыкантов, выступление на «краю земли» 6 октября произвело на них неизгладимое впечатление.

«У меня такого никогда не было. Максимум куда ездил - Екатеринбург, а тут целый тур и даже на краю земли удалось побывать – во Владивостоке! Это круто - вырваться из обыденности», - восхищался барабанщик Олег из донецкой группы «Ширли Мырли». Ну а Маргарита Нащекина встретилась с фанатами и рассказывала, как «Молодых ветров» угощали гигантскими креветками.

Выступление 8 октября в Екатеринбурге оказалось самым масштабным в первой части тура. При этом ребята отмечали, что почувствовали там рок-н-ролльный дух «свердловских легенд».

После этого эстафету у Артема Шарова подхватил Константин Кулясов из «Анимации», с которым ребята выступили 11 октября в Липецке, 13-го в Нижнем Новгороде и 15-го в Санкт-Петербурге. Ну а финальным аккордом тура стало путешествие на юг с лидером «Ва-Банка» Александром Ф. Скляром. 19 октября «Молодые ветра» зажгли Ставрополь, а 21-го Феодосию, после чего рассказали НСН о своих эмоциях.

«На краю Земли!»: Победители «Молодых ветров» зажгли Владивосток

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД: «ГЛАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОСЕНИ»

Донецкая группа «Ширли Мырли» в ходе гастролей ощутила дух большого «НАШЕСТВИЯ».

«Сложно поверить в то, что это главное приключение лета и осени подошло к концу, передать ощущения и эмоции в двух словах практически невозможно! Остаётся одно: сказать огромное спасибо всем без исключения, кто принимал участие в этом грандиозном событии. Мы получили колоссальный опыт и много всего полезного. Заключительный концерт в Феодосии прошел на уровне, все работало как часы, зал пел, мы пели, спасибо большое», - подвели итоги музыканты.

Юлия «КРОУ», вдохновлявшая фанатов песнями и ярким образом, призналась, что это был самый невероятный месяц в ее жизни.

«Мы вернулись, но я до сих пор не верю, что это со мной происходило. Это был самый лучший месяц в моей жизни! Вчера у меня был день рождения и я поблагодарила своих родителей и родственников за поддержку, без которой всего этого не было бы. Я несла своё творчество, мы объехали столько городов... Честно говоря, я в каком-то шоке, у меня ощущение, что это не со мной происходит, как будто это какая-то сказка, какой-то сон. Я бы безумно хотела продолжить этот тур. Спасибо всем огромное: и ребятам, с которыми мы дружили, и "Нашему Радио", и всем, кто нам дал такие возможности. Я в полном восторге и в полной эйфории!» - подчеркнула солистка группы «КРОУ».

Певица из Саратовской области Маргарита Нащекина сравнила тур «Молодых ветров» с первой любовью.

«Тур "Молодых ветров" - одно из самых потрясающих событий в моей жизни, и останется в моем сердце навсегда. Это мой первый гастрольный тур и он, как первая любовь,, не забудется никогда! В первую очередь, я хотела бы поблагодарить всех организаторов. Огромное спасибо нашим зрителям, без них ничего бы не было, они лучшие и главные участники каждого концерта. В залах всегда была атмосфера тепла, каждой клеточкой я чувствовала поддержку зрителей и их энергию, которая меня заряжала, как батарейку и мотивировала делать больше и больше. Говорю это сейчас с грустью. Сидя в Феодосии перед концертом, меня окутала буря чувств, эмоций, я не смогла сдержать реки слез, мне будет не хватать этих моментов, буду скучать по каждому участнику, по всей этой атмосфере», - призналась Нащекина.

Ну а Антон из московской группы «ТОВЕ» указал на «светлую грусть» и восхищение от «трипа».

«Словами не передать»: Феодосия влюбила в себя «Молодых Ветров»
«После победы в конкурсе, когда я понял, что мы все вместе поедем в один общий тур, я подумал — это невозможно, поскольку мы слишком разные, у нас разная музыка, разная аудитория. Но всё получилось, получилось очень круто. И прямо сейчас у меня состояние смятения и такой светлой грусти от того, что всё закончилось. Как это так: можно просто лечь спать и не ехать завтра в аэропорт или поезд в следующий город? У меня до этого были гастроли, но именно этот наш трип стал самым ярким событием за последние годы. Спасибо вам всем, такое из памяти не сотрётся», - заключил собеседник НСН.

Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

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