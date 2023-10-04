«Дикий восторг!»: Победители «Молодых Ветров» начали гастрольный тур с Красноярска

«Первый концерт в долгожданном туре - мы безумно ждали этого после победы в конкурсе! Прилетели в Красноярск рано утром, была прекрасная солнечная погода. По приезду в гостиницу мы дружной командой "Молодых Ветров" пошли на завтрак, после которого был наш чек в клубе и наконец-то выступление. Нас принимали на ура, подпевали, танцевали и даже слэмились. Было круто! Ждем не дождемся продолжения - Владивосток, держись, мы едем», - сказала НСН Юлия Кроу.

Музыканты донецкой группы «Ширли Мырли» тоже не скрывали восторг от приема публики.

«Сказать, что это было круто, - не сказать ничего, это неимоверная радость от выхода на сцену и дикий восторг от атмосферы в целом! Красноярск отличный город, зрители были душевными и энергичными. Долгая дорога и потрясающий результат! Наш коллектив не может остановиться, мы горим сегодняшним днём вместе с вами, Красноярск – вы лучшие, огромное спасибо, а также спасибо "НАШЕму Радио" и организаторам конкурса за этот шанс и всяческую поддержку. Как говорят у нас в "Ширли Мырли": "До завтра", а завтра уже поездка во Владивосток», - сказали НСН музыканты.

Певица из Саратовской области Маргарита Нащекина призналась НСН, что сильно волновалась перед выступлением в Красноярске. поскольку для нее это был первый в жизни тур.

«Это мой первый тур и первый город, и я скажу честно: волнение захлестнуло, немного засуетилась, но в целом все просто супер. Все ребята заряжены мощнейшей энергией, мы очень поддерживаем друг друга, как единое целое, зрители принимали всех артистов с драйвом, позитивом и теплом, что давало нам огромную поддержку», - подчеркнула победительница «Молодых Ветров».

Саша Балог поблагодарила организаторов конкурса и турне за осуществление ее мечты.

«Спасибо "НАШЕму Радио" за осуществление давней мечты: всегда мечтала посмотреть Россию, а особенно Сибирь! Красноярск - волшебный город, мы это поняли еще из окна самолета. Обязательно сюда вернемся на подольше. Зрителям большое спасибо за теплый прием, зарядили нас энергией на целый тур», - отметила певица.

Ну а вокалист группы «ТОВЕ» Антон рассказал НСН, что впервые выступал так далеко от дома. По его словам, в Сибири «дышится по-другому» и круто было начать тур с Красноярска.