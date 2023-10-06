«На краю Земли!»: Победители «Молодых ветров» зажгли Владивосток

«Я в восторге от Владивостока! Впервые так далеко забрался с концертом, да и вообще впервые так далеко от дома. Город восхитительный и неповторимый — для меня он как смесь Питера и Сочи — морской и горный, с необычной архитектурой, но при этом ощущается по-столичному. Я совсем немного успел погулять перед концертом — прошёлся по набережной, по нескольким улицам, попробовал местную кухню, но на меня сразу нахлынуло вдохновение — по пути в клуб уже записывал новую песню в диктофон. Ритм города — кайф! Мне бы хотелось остаться тут ещё хотя бы на недельку, так что планирую обязательно вернуться. И концерт прошёл отлично — горячо, сочно. Спасибо, Владивосток, я влюбился», - признался НСН Антон из группы «TOBE».

Барабанщик донецкой группы «Ширли Мырли» Олег в обычной жизни работает водителем такси. Он сказал НСН, что концерт во Владивостоке стал для него знаковым событием.

«У меня такого никогда не было. Максимум куда ездил - Екатеринбург, а тут целый тур и даже на краю земли удалось побывать – во Владивостоке ! Это круто - вырваться из обыденности. Донецк отучил строить планы, но мечтаю, чтобы хобби переросло в профессию, позволяющую зарабатывать на жизнь», - поделился мечтами музыкант.

Ну а его коллеги по группе захотели еще больше драйва.

«Сегодняшний концерт во Владивостоке - это что-то новое и максимально интересное. Мы со зрителями были заряжены друг на друга, в целом получилось очень здорово, пели и танцевали вместе. Концерт только закончился, а уже хочется еще: еще больше музыки, больше драйва и новых встреч! Владивосток мы будем скучать, надеемся на новые встречи с вами», - подвели итоги вечера «Ширли Мырли».

Фронтвумен группы «КРОУ» Юлия рассказала НСН, что на концерт во Владивостоке приехали ее фанаты из Хабаровска, и ей это было очень приятно.

При этом поклонники Маргариты Нащёкиной также сделали девушке подарок.

«Мои подписчики сделали приятный подарок в виде браслета из натуральных камней, они приехали из ближайших городов повидаться и поддержать меня. Мы увиделись с подопечной, которая уже шесть лет со мной тренируется. Кроме того, нам прислали в гримерку дальневосточные креветки ботан (самая крупная креветка, которую добывают в России – прим. НСН). Впервые о них услышала, было очень вкусно, мы с ребятами благодарны», - заключила собеседница НСН.