«На краю Земли!»: Победители «Молодых ветров» зажгли Владивосток
«TOBE» поймали ритм Владивостока и придумали новую песню, «Ширли Мырли» обменялись зарядами со зрителями, а Юлию Кроу и Маргариту Нащёкину встретили фанаты из соседних городов.
Победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» дали в пятницу концерт во Владивостоке, ставшем самым восточным городом их всероссийского турне.
Гастроли Маргариты Нащёкиной, «Ширли Мырли», Саши Балог, «КРОУ» и «TOBE» в компании звездного хедлайнера «Гудтаймс» начались 4 октября в Красноярске, а продолжатся 8 октября в Екатеринбурге. Участники сегодняшнего концерта поделились с НСН эмоциями от выступления «на краю Земли».
«Я в восторге от Владивостока! Впервые так далеко забрался с концертом, да и вообще впервые так далеко от дома. Город восхитительный и неповторимый — для меня он как смесь Питера и Сочи — морской и горный, с необычной архитектурой, но при этом ощущается по-столичному. Я совсем немного успел погулять перед концертом — прошёлся по набережной, по нескольким улицам, попробовал местную кухню, но на меня сразу нахлынуло вдохновение — по пути в клуб уже записывал новую песню в диктофон. Ритм города — кайф! Мне бы хотелось остаться тут ещё хотя бы на недельку, так что планирую обязательно вернуться. И концерт прошёл отлично — горячо, сочно. Спасибо, Владивосток, я влюбился», - признался НСН Антон из группы «TOBE».
Барабанщик донецкой группы «Ширли Мырли» Олег в обычной жизни работает водителем такси. Он сказал НСН, что концерт во Владивостоке стал для него знаковым событием.
«У меня такого никогда не было. Максимум куда ездил - Екатеринбург, а тут целый тур и даже на краю земли удалось побывать – во Владивостоке ! Это круто - вырваться из обыденности. Донецк отучил строить планы, но мечтаю, чтобы хобби переросло в профессию, позволяющую зарабатывать на жизнь», - поделился мечтами музыкант.
Ну а его коллеги по группе захотели еще больше драйва.
«Сегодняшний концерт во Владивостоке - это что-то новое и максимально интересное. Мы со зрителями были заряжены друг на друга, в целом получилось очень здорово, пели и танцевали вместе. Концерт только закончился, а уже хочется еще: еще больше музыки, больше драйва и новых встреч! Владивосток мы будем скучать, надеемся на новые встречи с вами», - подвели итоги вечера «Ширли Мырли».
Фронтвумен группы «КРОУ» Юлия рассказала НСН, что на концерт во Владивостоке приехали ее фанаты из Хабаровска, и ей это было очень приятно.
При этом поклонники Маргариты Нащёкиной также сделали девушке подарок.
«Мои подписчики сделали приятный подарок в виде браслета из натуральных камней, они приехали из ближайших городов повидаться и поддержать меня. Мы увиделись с подопечной, которая уже шесть лет со мной тренируется. Кроме того, нам прислали в гримерку дальневосточные креветки ботан (самая крупная креветка, которую добывают в России – прим. НСН). Впервые о них услышала, было очень вкусно, мы с ребятами благодарны», - заключила собеседница НСН.
5 августа 2023 года на финальном гала-концерте в Москве были объявлены пять победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Они получили возможность записать виниловую пластинку и попасть в ротацию на «НАШЕм Радио», а в октябре отправились в гастрольный тур по России. Музыканты посетят с концертами восемь регионов страны вместе со звездными наставниками: группами «Гудтаймс», «Анимация» и Александром Ф. Скляром.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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