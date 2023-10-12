«Струна и солнце!»: Как Липецк встретил победителей «Молодых ветров»
«Ширли Мырли» впечатлились гостеприимством Липецка, Маргарита Нащёкина назвала публику потрясающей, а лидер «Анимации» шутил о шансоне и порвал струну.
Победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» после выступлений на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале продолжили концертный тур в Липецке.
Компанию Маргарите Нащёкиной, Саше Балог, «Ширли Мырли», «КРОУ» и «TOBE» составила группа «АнимациЯ». Корреспондент НСН и участники концерта рассказали о его подробностях.
Вокалист группы «АнимациЯ» Константин Кулясов ранее называл концерт «Молодых ветров» в Липецке потрясающим событием. Перед выступлением он немного простыл, попросил прощения у зала за несколько изменившийся голос и пошутил о начале карьеры шансонье, спародировав хриплые напевы мастеров этого жанра.
Разразившись аплодисментами, зрители поддержали артиста и охотно подпевали хитам «Анимации». В ходе выступления Константин рассказывал много интересных историй из жизни и продолжал фонтанировать юмором, поднимая собравшимся настроение.
Увлекшись игрой на гитаре, Кулясов порвал на ней струну, но тут подоспела помощь от Евгения из «Ширли Мырли», который предложил свою гитару лидеру «Анимации». Таким образом, музыкант донецкой группы получил еще один уникальный опыт, которым стала внезапная «коллаборация» с Кулясовым.
«Порадовал, порадовал Липецк своим гостеприимством и радушием. Прекрасная солнечная погода по приезду и огненный вечер в клубе "Мегаполис" с группой "АнимациЯ" и очень горячими зрителями подарили нам неизгладимые впечатления, уже скучаем по вам и ждём долгожданной встречи! Липецк, вы супер», - подвели итоги музыканты «Ширли Мырли».
Маргарита Нащёкина также отметила потрясающий прием липецких зрителей.
«Очень теплые эмоции остались от концерта в Липецке и все это благодаря нашей публике, прием был потрясающий! Ощущение атмосферы позитива и положительных эмоций. Спасибо Липецку от всего сердца», - подчеркнула певица из Саратовской области.
Ну а Антон из группы «ТОВЕ» признался, что его команда хочет вновь вернуться в Липецк.
«Липецк встретил очень тепло! Люди подпевали песням, которые слышали впервые, подходили, просили сфотографироваться и благодарили. Очень звали приехать ещё. Я тут впервые, город посмотреть не успел, — с поезда сразу на саундчек, концерт и несколько часов на сон перед отъездом ранним утром, - так что хочу обязательно вернуться», - заключил собеседник НСН.
Вслед за Липецком победители «Молодых ветров» и «АнимациЯ» выступят 13 октября в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге 15 октября. После этого Константина Кулясова сменит лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр, который отправится с молодыми артистами в Ставрополь (19 октября) и Феодосию (21 октября).
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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