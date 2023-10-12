«Струна и солнце!»: Как Липецк встретил победителей «Молодых ветров»

Вокалист группы «АнимациЯ» Константин Кулясов ранее называл концерт «Молодых ветров» в Липецке потрясающим событием. Перед выступлением он немного простыл, попросил прощения у зала за несколько изменившийся голос и пошутил о начале карьеры шансонье, спародировав хриплые напевы мастеров этого жанра.

Разразившись аплодисментами, зрители поддержали артиста и охотно подпевали хитам «Анимации». В ходе выступления Константин рассказывал много интересных историй из жизни и продолжал фонтанировать юмором, поднимая собравшимся настроение.

Увлекшись игрой на гитаре, Кулясов порвал на ней струну, но тут подоспела помощь от Евгения из «Ширли Мырли», который предложил свою гитару лидеру «Анимации». Таким образом, музыкант донецкой группы получил еще один уникальный опыт, которым стала внезапная «коллаборация» с Кулясовым.

«Порадовал, порадовал Липецк своим гостеприимством и радушием. Прекрасная солнечная погода по приезду и огненный вечер в клубе "Мегаполис" с группой "АнимациЯ" и очень горячими зрителями подарили нам неизгладимые впечатления, уже скучаем по вам и ждём долгожданной встречи! Липецк, вы супер», - подвели итоги музыканты «Ширли Мырли».

Маргарита Нащёкина также отметила потрясающий прием липецких зрителей.

«Очень теплые эмоции остались от концерта в Липецке и все это благодаря нашей публике, прием был потрясающий! Ощущение атмосферы позитива и положительных эмоций. Спасибо Липецку от всего сердца», - подчеркнула певица из Саратовской области.

Ну а Антон из группы «ТОВЕ» признался, что его команда хочет вновь вернуться в Липецк.

«Липецк встретил очень тепло! Люди подпевали песням, которые слышали впервые, подходили, просили сфотографироваться и благодарили. Очень звали приехать ещё. Я тут впервые, город посмотреть не успел, — с поезда сразу на саундчек, концерт и несколько часов на сон перед отъездом ранним утром, - так что хочу обязательно вернуться», - заключил собеседник НСН.