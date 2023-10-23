«Словами не передать»: Феодосия влюбила в себя «Молодых Ветров»

В день концерта артисты встали пораньше и пошли на пляж встречать рассвет. Им повезло: ни одно облачко даже не попыталось скрыть собою ясное крымское небо и теплое солнце, легкие волны щекотали накатами каменистый берег, превращаясь в соленую пену и растворяясь на глазах. Тогда молодые музыканты поняли, что на струнах души может играть не только музыка инструментальная, но и звуки родной природы.

После этого артисты мгновенно решили, что хотят увидеть этим вечером полный зал гостей. Тогда они пошли к месту проведения концерта и стали зазывать людей прийти на вечернее мероприятие. И все это было не зря: зал действительно был полон добрых, открытый и душевных людей, теплоту которых получил каждый из выступавших тем вечером. Так, Женя из «Ширли Мырли» рассказал, что зрители, пришедшие на концерт «Молодых Ветров», быстро запоминали слова песен и охотно подпевали артистам.

«Заключительный концерт гастрольного тура в Феодосии прошел на уровне: все работало как часы. Зал пел, мы пели, пели все вместе! Это было просто потрясающе! Мы встретились со зрителями, будто знакомы сто лет, пели вместе как старые друзья, собравшиеся у костра. Все было очень душевно, по-родному. Просто не хочется отсюда уезжать! Я мечтаю вернуться сюда вновь, мечтаю снова спеть наши песни вместе со зрителями», - поделился музыкант.