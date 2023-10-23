«Словами не передать»: Феодосия влюбила в себя «Молодых Ветров»
Победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» выступили в Крыму и захотели остаться там навсегда.
Состоялся заключительный концерт гастрольного тура победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в солнечной Феодосии. Компанию Маргарите Нащёкиной, «Саше Балог», «Ширли Мырли», «КРОУ» и «TOBE» составил лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр. Молодые артисты рассказали НСН о своих непередаваемых эмоциях от поездки.
В день концерта артисты встали пораньше и пошли на пляж встречать рассвет. Им повезло: ни одно облачко даже не попыталось скрыть собою ясное крымское небо и теплое солнце, легкие волны щекотали накатами каменистый берег, превращаясь в соленую пену и растворяясь на глазах. Тогда молодые музыканты поняли, что на струнах души может играть не только музыка инструментальная, но и звуки родной природы.
После этого артисты мгновенно решили, что хотят увидеть этим вечером полный зал гостей. Тогда они пошли к месту проведения концерта и стали зазывать людей прийти на вечернее мероприятие. И все это было не зря: зал действительно был полон добрых, открытый и душевных людей, теплоту которых получил каждый из выступавших тем вечером. Так, Женя из «Ширли Мырли» рассказал, что зрители, пришедшие на концерт «Молодых Ветров», быстро запоминали слова песен и охотно подпевали артистам.
«Заключительный концерт гастрольного тура в Феодосии прошел на уровне: все работало как часы. Зал пел, мы пели, пели все вместе! Это было просто потрясающе! Мы встретились со зрителями, будто знакомы сто лет, пели вместе как старые друзья, собравшиеся у костра. Все было очень душевно, по-родному. Просто не хочется отсюда уезжать! Я мечтаю вернуться сюда вновь, мечтаю снова спеть наши песни вместе со зрителями», - поделился музыкант.
Антона из группы «TOBE» захлестнула ностальгия, которая вызвала в нем самые теплые чувства. Артист не мог подобрать слов, чтобы описать свои эмоции.
«Я очень люблю Феодосию. Я тут две с лишним недели провел пять лет назад. Город маленький, так что я его сто раз весь обошел, многие места стали родными. И просто вернуться сюда, пройтись по парку, по знакомым тропинкам и дворам, почувствовать знакомые запахи, услышать знакомые звуки — это было что-то волшебное для меня. Ну и, конечно же, тут море и тепло. Как-то символично, что тур завершился именно здесь, в Феодосии. И тур заканчивать не хотелось, и в принципе уезжать именно из Феодосии совсем не хотелось. И очень тёплые люди, такие свойские какие-то, душевные. Может это просто меня уже перекрыло на сантименты под конец третьей недели тура, но вот такие ощущения. Концерт закрывали моей песней «Не Кино», со строчками «все сценарии судеб жизнь нарисует как в старом кино». В этот момент все «Молодые ветра» вышли на сцену. И люди в зале подпевали и махали фонариками. Лично для меня это было максимально душевным завершением наших гастролей. Словами такое не передать. Спасибо, Феодосия», - рассказал музыкант.
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте. Там же доступны записи концертов в восьми городах России, фотоотчеты с каждого выступления и впечатления молодых артистов.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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