«Вот это масштаб!»: Екатеринбург принял «Молодых ветров» в свои рок-объятья

5 августа 2023 года на финальном гала-концерте в Москве были объявлены пять победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Молодые музыканты получили возможность записать виниловую пластинку и попасть в ротацию на «НАШЕм Радио», а в октябре отправились в гастрольный тур по России. В ходе восточной части турне звездным наставником победителей конкурса была группа «Гудтаймс». Их гастроли продолжатся вместе с группой «Анимация» и Александром Ф. Скляром.

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

