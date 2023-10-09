«Вот это масштаб!»: Екатеринбург принял «Молодых ветров» в свои рок-объятья

Саша Балог отметила огромный зал и великие рок-группы Екатеринбурга, Юлию Кроу хотели разорвать на части, а «Ширли Мырли» наслаждались душевной атмосферой.

Победители Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» завершили первую часть турне по городам страны концертом в Екатеринбурге, собравшим рекордную аудиторию.

Саша Балог, «Ширли Мырли», Маргарита Нащёкина, «КРОУ» и «TOBE» в компании звездного хедлайнера «Гудтаймс» 4 октября выступили в Красноярске, 6-го во Владивостоке, а 8-го в Екатеринбурге. Участники концертов поделились с НСН впечатлениями от выступления на Урале.

«На краю Земли!»: Победители «Молодых ветров» зажгли Владивосток
«Наш тур по восточной части страны прошел просто отлично – мы очень рады, что наконец побывали в Красноярске и Владивостоке, никогда там не были раньше. Но самым феерическим был концерт в Екатеринбурге! Уже в процессе саундчека, мы поняли, на какой отличной площадке нам придется играть. Признаемся, это было наше первое выступление в таком огромном зале. Акустика крутая, ребята в зале очень тепло принимали, зажигали от души. И особенно приятно было выступать в этом городе, потому что он подарил миру великие рок-группы. Спасибо, Екатеринбург, за теплый прием, мы к вам вернемся», - сказал НСН Саша Балог.

Маргарита Нащекина рассказала НСН об уникальном автографе и незабываемом выступлении.

«Екатеринбург принял горячо и очень атмосферно, я даже впервые оставила автограф на купюре. Впервые в жизни выступала на такой большой, мощной сцене, на которой была качающая энергия, мощнейшее звучание и простор в каждом движении на сцене. Публика была зажигательная и энергичная, каждого встречала теплом и с драйвом, со многими гостями фотографировались, это было очень круто, все было на высоте. Екатеринбург, спасибо вам», - отметила певица из Саратовской области.

Группу Юлии Кроу пригласили в Екатеринбург с сольным концертом.

«Екатеринбург порадовал своей площадкой и количеством людей в зале. Принимали на ура. Нас даже попросили не выходить из гримерок в зал, так как публика могла нас разорвать на части. Мне подарили цветы, было очень приятно! Спрашивали, когда приедем с сольником? Мы готовы, зовите», - подчеркнула вокалистка «КРОУ».

Донецкая группа «Ширли Мырли» также пообещала вернуться в Екатеринбург.

«Екатеринбург, просто нет слов: прекрасный город, очень интересно было прогуляться вечером, послушать уличных музыкантов и насладиться душевной атмосферой. На следующий день концерт, грандиозный, крупный, мощный, это была одна из самых крупных сцен в истории выступлений "Ширли Мырли", зрители были потрясающими и горели с нами на протяжении всего вечера! Екатеринбург, спасибо, уже скучаем, обязательно вернёмся к вам», - отметили музыканты.
«Дикий восторг!»: Победители «Молодых Ветров» начали гастрольный тур с Красноярска

5 августа 2023 года на финальном гала-концерте в Москве были объявлены пять победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Молодые музыканты получили возможность записать виниловую пластинку и попасть в ротацию на «НАШЕм Радио», а в октябре отправились в гастрольный тур по России. В ходе восточной части турне звездным наставником победителей конкурса была группа «Гудтаймс». Их гастроли продолжатся вместе с группой «Анимация» и Александром Ф. Скляром.

Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

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