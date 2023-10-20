«И подпевать, и танцевать»: Теплый Ставрополь встретил «Молодых Ветров»
Победители конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» отыграли концерт в Ставрополе и восхитились южным колоритом.
Отгремел концерт победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» в Ставрополе. Компанию Маргарите Нащёкиной, «Саше Балог», «Ширли Мырли», «КРОУ» и «TOBE» составил лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр. Молодые артисты в эфире НСН рассказали о прекрасной погоде в Ставрополе и взгрустнули из-за того, что их гастрольный тур подходит к концу.
«Для меня это был самый сложный концерт в туре, потому что три дня до этого я почти не спал: было очень много работы, фотосессия, съёмка клипа. Все «Молодые Ветра» вылетели раньше меня на день, а я ранним рейсом прилетел прямо в день концерта. Зато я раньше всех познакомился с Александром Скляром. После концерта просто отсыпался. Ощущения от города приятные — вроде буквально несколько дней назад замерзал в Питере, а тут солнечно, тепло. И люди на концерте очень заряженные, южные — и в пляс, и подпевать, и попрыгать. После концерта подходили и благодарили, это очень приятно», - поделился Антон из группы «TOBE».
Маргарита Нащекина рассказала о чувстве огромной любви, которая зарождается в ней благодаря зрителям.
«После каждого концерта я ощущаю огромную любовь и благодарность всем нашим зрителям. Ставрополь встретил нас душевно и тепло, подпевая песни вместе с нами. Ощущаю прилив положительных эмоций от улыбок и аплодисментов наших гостей! Наш зритель - это наше топливо, наше вдохновение для продолжения тура и вообще творческого пути. Сам город нас встретил теплой погодой, обилием зелени и чистого воздуха», - сказала артистка.
Солистка группы «КРОУ» Юлия поделилась, что только-только вошла в азарт гастролей.
«Наш концерт прошёл камерно, в такой полудомашней атмосфере. Люди пели наши песни, подходили фотографироваться после концерта. Жалко, что это наш предпоследний город в этом мега-туре! Я вот только разогрелась и готова повторить все еще раз 100, а то и больше!» - воскликнула певица.
«Саша Балог» рассказала, что осталась в восторге от участия в прямом эфире #БЕЗОБЕДАШОУ ставропольского филиала НАШЕго Радио.
«Мы всей группой здесь впервые. Город очень красивый и ухоженный. В день концерта удалось побывать в прямом эфире #БЕЗОБЕДАШОУ ставропольского филиала НАШЕго Радио. В эфир поставили три наши песни, мы позвали людей на концерт, они пришли! А значит зрители уже успели познакомиться с нашим творчеством. Это очень приятно. Говорят, у нас очень сильная и приятная энергетика! Вечером ходили в кафе на ужин, и нас там узнали. Сказали теплые и приятные слова. А люди, между прочим, из Пятигорска приехали, и остались очень довольны!» - рассказала солистка группы.
Женя из «Ширли Мырли» загрустил из-за того, что гастрольный тур «Молодых Ветров» подходит к концу.
«Чем дальше, тем грустнее и грустнее, есть понимание, что следующий город - крайний в этом крутом туре, будем очень сильно скучать по всем городам, которые нам удалось посетить. А Ставрополь был великолепен, пели вместе «Уличных музыкантов» и сливались в едином порыве, надеемся на новую встречу. Друзья, вы супер!» - с легкой грустью сказал фронтмен коллектива.
У победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» остался последний концерт в рамках тура. Они выступят в Феодосии 21 октября.
Все подробности о концертном туре победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра» можно узнать на сайте молодыеветра.рф, а также в группе конкурса ВКонтакте.
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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