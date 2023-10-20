«И подпевать, и танцевать»: Теплый Ставрополь встретил «Молодых Ветров»

«Для меня это был самый сложный концерт в туре, потому что три дня до этого я почти не спал: было очень много работы, фотосессия, съёмка клипа. Все «Молодые Ветра» вылетели раньше меня на день, а я ранним рейсом прилетел прямо в день концерта. Зато я раньше всех познакомился с Александром Скляром. После концерта просто отсыпался. Ощущения от города приятные — вроде буквально несколько дней назад замерзал в Питере, а тут солнечно, тепло. И люди на концерте очень заряженные, южные — и в пляс, и подпевать, и попрыгать. После концерта подходили и благодарили, это очень приятно», - поделился Антон из группы «TOBE».

Маргарита Нащекина рассказала о чувстве огромной любви, которая зарождается в ней благодаря зрителям.

«После каждого концерта я ощущаю огромную любовь и благодарность всем нашим зрителям. Ставрополь встретил нас душевно и тепло, подпевая песни вместе с нами. Ощущаю прилив положительных эмоций от улыбок и аплодисментов наших гостей! Наш зритель - это наше топливо, наше вдохновение для продолжения тура и вообще творческого пути. Сам город нас встретил теплой погодой, обилием зелени и чистого воздуха», - сказала артистка.