«Буду скучать!»: Лидер группы «Гудтаймс» о первой части тура «Молодых ветров»
Артем Шаров рассказал в эфире НСН о подробностях концертов в Красноярске, Владивостоке и Екатеринбурге, и захотел продолжить совместные выступления с победителями конкурса «Молодые ветра».
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров в интервью НСН подвел итоги первой части турне по городам России победителей Всероссийского музыкального конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра».
Группы «КРОУ», «TOBE», Саша Балог, «Ширли Мырли» и Маргарита Нащёкина 4 октября выступили в Красноярске, 6-го во Владивостоке, а 8-го в Екатеринбурге. Группа «Гудтаймс» была на этих концертах звездным хедлайнером.
«Мы только прилетели, я только с самолета. Буду скучать по ребятам. Если будут какие-то дальнейшие приглашения, с удовольствием составит компанию этим командам. Я бы с удовольствием продолжил, потому что ребята сплотились, были одной компанией, после концерта тусили, собирались в других локациях, это было круто. Я думаю, конечно, эти восемь концертов 100% отложатся у них приятным воспоминанием на всю жизнь. Нам тоже запомнилось, что-то в этом было своеобразное. Я вспоминаю себя, когда мы были начинающей группой, это было бы очень круто для нас, если бы у нас была такая возможность, что нам организуют тур, ты поедешь и покажешь свою музыку по всей России, плюс во время тура познакомишься с несколькими там командами, которые уже чего-то на этом поприще добились. Это очень здорово, и "Наше Радио" большое дело делает», - сказал Шаров.
Он рассказал об особенностях трех концертов.
«В Красноярске мы уже несколько раз выступали в этом клубе, это для нас была более-менее знакомая площадка, прошло всё неплохо. Это было начало тура и ребята были немного скованные и зажатые, для многих это был первый концерт. Во Владивостоке ребята уже почувствовали в себе силы, а в Екатеринбурге мы выступали в отличном клубе-тысячнике, для ребят это был серьёзный кураж. Публика хорошо реагировала и очень уважительно относилась. Не было такого, что люди пришли на главного хэдлайнера, а на остальных все равно. Зрители отлично реагировали, бодро хлопали всем группам, подпевали, если успевали выучить припев во время песни», - отметил лидер «Гудтаймс».
Он также поздравил молодых музыкантов с дебютом на «НАШЕм Радио».
«Это очень круто, что есть возможность открывать новые имена и, например, ребята из "Молодых ветров" уже участвуют в "Чартовой дюжине", их песни звучат наравне с "Крематорием", с группой "25/17", я бы поставил твердую пятерочку», - заключил собеседник НСН.
Ранее победители «Молодых ветров» поделились с НСН эмоциями от концерта в Екатеринбурге.
Гастрольный тур победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продолжится 11 октября концертом в Липецке. Там звездным наставником молодых музыкантов будет Константин Кулясов и группа «АнимациЯ».
Конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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