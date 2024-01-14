«Заискрили» после пожара в Wildberries: В России продают контрафактные кабели

В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к МЧС России.



Это занесение источника огня извне, неосторожное обращение с огнем, аварийная работа электросети.

Почти 9% всех заказов Wildberries отгружалось со сгоревшего склада маркетплейса в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин.

По словам сотрудников склада Wildberries в Санкт-Петербурге, пожар начался с лифта на седьмом, последнем, этаже здания, сообщает RT.