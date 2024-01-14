«Заискрили» после пожара в Wildberries: В России продают контрафактные кабели
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге мог возникнуть от искр в лифте. Российские эксперты признают, что в стране продают 40% контрафактных электрокабелей, а подобная продукция на маркетплейсах не соответствует ГОСТам на 80%.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать уголовное дело после пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к МЧС России.
Это занесение источника огня извне, неосторожное обращение с огнем, аварийная работа электросети.
Почти 9% всех заказов Wildberries отгружалось со сгоревшего склада маркетплейса в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин.
По словам сотрудников склада Wildberries в Санкт-Петербурге, пожар начался с лифта на седьмом, последнем, этаже здания, сообщает RT.
Здесь хранили палеты с одеждой, которую заказали клиентами. Вещи загорелись от искр, возникших в лифте. По словам персонала, огонь распространился мгновенно.
По данным оперативных служб, пожарную сигнализацию отключили из-за неоднократного ложного срабатывания.
В Госстройнадзоре рассказали, что у здания не было разрешения на ввод в эксплуатацию, сертификация не проводилась. Во время пожара работникам пришлось прыгать по лестничному пролету, чтобы спастись. Эксперты предполагают, что пожар мог случиться из-за использования нагревателей, чайников и кипятильников, перегрузивших сеть.
Склад компании в Шушарах получил заключение на соответствие необходимым требованиям, возразили в компании.
«Wildberries получала ЗОС склада в Шушарах — это заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности», — приводит РИА Новости заявление компании.
Кроме того, в сообщении утверждается, что система пожаротушения на складе Wildberries в Санкт-Петербурге прошла испытания.
«В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения», — цитирует заявление компании RT.
Председатель электротехнического комитета Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ), директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин рассказал НСН, что контрафактом является почти половина реализуемой в России кабельно-проводниковой продукции. Образцы кабельно-проводниковой продукции, полученные через маркетплейсы Ozon, Яндекс Маркет и Wildberries, на 80% не соответствуют ГОСТам.
«По данным Ассоциации НОПСМ, доля реализуемой в стране фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции составляет более 40%, что, как мы видим, приводит к масштабным пожарам и огромному материальному ущербу... Около 80% закупленных образцов не соответствуют базовым требованиям качества и безопасности ГОСТ. В сегодняшних реалиях маркетплейсы стали удобной площадкой для реализации некачественного кабеля: государственного контроля так и нет, работу площадок практически никто не контролирует, а руководство маркетплейсов фактически не в состоянии навести порядок в этих вопросах», - отметил Дмитрий Зорин.
Огромный столб дыма образовался в результате пожара. Экологи отмечают, что горел пластик, который выделяет опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества. Но управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не получало жалоб на ухудшение самочувствия от жителей домов в окрестностях склада Wildberries в Пушкинском районе, где тушат крупный пожар.
Страховщики оценивают ущерб от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге от 10 до 15 млрд рублей. В пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries заявили, что продавцам компенсируют потери товара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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