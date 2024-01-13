Ущерб возместят: Продавцам и покупателям вернут деньги после пожара на складе в Петербурге

Склад маркетплейса Wildberries загорелся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, людей эвакуировали, данных о пострадавших не поступало. Об этом говорится в сообщении компании.

Первоначально сообщалось, что в складском комплексе на Московском шоссе произошло горение на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг № 2. Об этом заявили в управлении МЧС по Петербургу. Позже пожар значительно разрастется – вначале до 50 тысяч квадратных метров, затем – до 70 тысяч «квадратов». На этой отметке его удастся локализовать. С огнем борются 270 человек и 57 единиц техники. Пожарные расчеты увеличили более, чем в два раза от первоначального.

Склад Wildberries полностью выгорел, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что у строения частично обрушилась крыша и стены.

«Кажется, что этот столб черного дыма виден отовсюду», — пишет издание.

По словам сотрудников склада Wildberries в Санкт-Петербурге, пожар начался с лифта на седьмом, последнем, этаже здания, сообщает RT.