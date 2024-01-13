Ущерб возместят: Продавцам и покупателям вернут деньги после пожара на складе в Петербурге
Продавцам и клиентам ретейлер Wildberries вернет деньги за товары, сгоревшие на складе в Санкт-Петербурге.
По предварительным данным, неисправность электропроводки могла привести к масштабному пожару на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
Склад маркетплейса Wildberries загорелся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, людей эвакуировали, данных о пострадавших не поступало. Об этом говорится в сообщении компании.
Первоначально сообщалось, что в складском комплексе на Московском шоссе произошло горение на площади 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг № 2. Об этом заявили в управлении МЧС по Петербургу. Позже пожар значительно разрастется – вначале до 50 тысяч квадратных метров, затем – до 70 тысяч «квадратов». На этой отметке его удастся локализовать. С огнем борются 270 человек и 57 единиц техники. Пожарные расчеты увеличили более, чем в два раза от первоначального.
Склад Wildberries полностью выгорел, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев. Уточняется, что у строения частично обрушилась крыша и стены.
«Кажется, что этот столб черного дыма виден отовсюду», — пишет издание.
По словам сотрудников склада Wildberries в Санкт-Петербурге, пожар начался с лифта на седьмом, последнем, этаже здания, сообщает RT.
Здесь хранили палеты с одеждой, которую заказали клиентами. Вещи загорелись, от искр, возникших в лифте. По словам персонала, огонь распространился мгновенно.
По данным оперативных служб, пожарную сигнализацию отключили из-за неоднократного ложного срабатывания.
При этом складские помещения ретейлера официально не ввели в эксплуатацию, объект не числится в базе данных Росреестра.
В пресс-службе Всероссийского союза страховщиков дали предварительную оценку ущерба от пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге.
«По предварительным оценкам, имущественный ущерб от пожара может превысить 10 млрд рублей», – заявили в пресс-службе RT.
Такая сумма складывается из страховки самого склада и его содержимого. По мере уточнения данных о пожаре сумма может измениться, заявили в организации.
Глава INFOline Михаил Бурмистров в беседе с «Известиями» оценил ущерб от пожара на петербургском складе маркетплейса Wildberries выше, чем коллеги.
«Ущерб Wildberries от пожара в Шушарах оценили в 13-15 млрд рублей, ближе к верхней границе», — заявил аналитик.
Бурмистров считает, что ущерб от сгоревших товаров составит от 10 до 12 млрд рублей, а от самого склада и оборудования — около 3 млрд рублей.
В пресс-службе онлайн-ретейлера Wildberries заявили, что продавцам компенсируют потери товара.
«Стоимoсть тoваров будет кoмпенсирована прoдавцам. Клиенты будут прoинформированы. <...> Пoкупателям будут вoзвращены деньги за утраченные заказы», – заявили в компании.
Также ретейлер скроет с витрины маркетплейса тoвары, размещенные в Шушарах, передает ТАСС.
Заслуженный эколог России Андрей Пешков оценил последствия пожара на складе Wildberries для окружающей среды и людей. Он обратил внимание на то, что горел пластик, а это крайне опасно.
«Потому что там при горении могут и обязательно образуются токсичные вещества — бензопирены. Там и стойкие органические загрязнители типа фуранов и диоксинов могут образовываться при высокой температуре. То есть там может много неприятностей быть», — отметил эколог в беседе с RT.
Ранее силовики разыскивали уклонистов от армии и нелегальных мигрантов на складе маркетплейса Wildberries в Электростали. По данным СМИ, на подмосковный склад приехали сотрудники ОМОН и УФМС. Правоохранители проводят миграционный рейд, выявляя нелегально находящихся на российской территории граждан. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru