Почти 9% всех заказов Wildberries отгружалось со сгоревшего склада
Почти 9% всех заказов Wildberries отгружалось со сгоревшего склада маркетплейса в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости сооснователь группы компаний в области электронной коммерции TOGO Антон Бестугин.
В Госстройнадзоре рассказали, что у здания не было разрешения на ввод в эксплуатацию, сертификация не проводилась. Во время пожара работникам пришлось прыгать по лестничному пролету, чтобы спастись. Эксперты предполагают, что пожар мог случиться из-за использования нагревателей, чайников и кипятильников, перегрузивших сеть.
Ущерб от пожара составит около 13-15 миллиардов рублей: сам склад с оборудованием стоил около трех миллиардов, а товары — от 10 до 12 миллиардов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru