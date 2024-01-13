Почти 9% всех заказов Wildberries отгружалось со сгоревшего склада

В Госстройнадзоре рассказали, что у здания не было разрешения на ввод в эксплуатацию, сертификация не проводилась. Во время пожара работникам пришлось прыгать по лестничному пролету, чтобы спастись. Эксперты предполагают, что пожар мог случиться из-за использования нагревателей, чайников и кипятильников, перегрузивших сеть.



Ущерб от пожара составит около 13-15 миллиардов рублей: сам склад с оборудованием стоил около трех миллиардов, а товары — от 10 до 12 миллиардов, отмечает «Радиоточка НСН».

