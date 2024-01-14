СМИ: МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries

В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к МЧС России.

Почти 9% всех заказов Wildberries отгружалось со сгоревшего склада

Это занесение источника огня извне, аварийная работа электросети, неосторожное обращение с огнем.

Председатель электротехнического комитета Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ), директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин рассказал НСН, что контрафактом является почти половина реализуемой в России кабельно-проводниковой продукции.

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