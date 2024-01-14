СМИ: МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries
В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает РБК со ссылкой на собеседника, близкого к МЧС России.
Это занесение источника огня извне, аварийная работа электросети, неосторожное обращение с огнем.
Председатель электротехнического комитета Национального объединения производителей строительных материалов (НОПСМ), директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин рассказал НСН, что контрафактом является почти половина реализуемой в России кабельно-проводниковой продукции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru