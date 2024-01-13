СМИ: неисправность проводки назвали причиной пожара в Санкт-Петербурге
13 января 202411:44
По предварительным данным, неисправность электропроводки могла привести к масштабному пожару на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Тушение продолжается», - сказал собеседник агентства.
Ранее пожар на складе Wildberries в Петербурге площадью 70 тысяч квадратных метров локализовали, сообщили в МЧС России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru