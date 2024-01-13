СМИ: неисправность проводки назвали причиной пожара в Санкт-Петербурге

По предварительным данным, неисправность электропроводки могла привести к масштабному пожару на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Пожар на складе в Петербурге локализовали

«Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки. Тушение продолжается», - сказал собеседник агентства.

Ранее пожар на складе Wildberries в Петербурге площадью 70 тысяч квадратных метров локализовали, сообщили в МЧС России.




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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПожарПожарные

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