Пожару на складе Wildberries присвоили самый высокий уровень

«В 9:30 пожару присвоен повышенный, № 5», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В связи с этим более, чем в два раза увеличили количество людей и техники, задействованных в ликвидации пожара. С огнем борются 270 человек и 57 единиц техники, отмечает RT.



Ранее сообщалось, что возгорание ликвидируют 112 спасателей и 25 единиц техники.



По данным Wildberries, в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге пострадавших нет.

Ранее стало известно, что площадь возгорания в складском комплексе под Санкт-Петербургом выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





