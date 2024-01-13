Пожару на складе Wildberries присвоили самый высокий уровень
Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге получил пятый, самый высокий уровень, сложности, сообщили в МЧС России.
«В 9:30 пожару присвоен повышенный, № 5», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
В связи с этим более, чем в два раза увеличили количество людей и техники, задействованных в ликвидации пожара. С огнем борются 270 человек и 57 единиц техники, отмечает RT.
Ранее сообщалось, что возгорание ликвидируют 112 спасателей и 25 единиц техники.
По данным Wildberries, в результате пожара на складе в Санкт-Петербурге пострадавших нет.
Ранее стало известно, что площадь возгорания в складском комплексе под Санкт-Петербургом выросла до 50 тысяч квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru