В Роспотребнадзор пока не поступали жалобы из-за пожара на складе Wildberries
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не получало жалоб на ухудшение самочувствия от жителей домов в окрестностях склада Wildberries в Пушкинском районе, где тушат крупный пожар.
В Госстройнадзоре рассказали, что у здания не было разрешения на ввод в эксплуатацию, сертификация не проводилась. Во время пожара работникам пришлось прыгать по лестничному пролету, чтобы спастись. Эксперты предполагают, что пожар мог случиться из-за использования нагревателей, чайников и кипятильников, перегрузивших сеть.
Ущерб от пожара составит около 13-15 миллиардов рублей: сам склад с оборудованием стоил около трех миллиардов, а товары — от 10 до 12 миллиардов, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru