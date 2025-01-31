Странные вертолеты: Авиакатастрофа с фигуристами в США обрастает новыми подробностями

ПО ВИНЕ ВЕРТОЛЕТА

При этом телеканал CNN сообщил, что за три года до недавней авиакатастрофы минимум два пилота рассказывали, что едва не столкнулись с вертолетами при посадке. В обоих случаях пассажирским самолетам удалось уклониться.

Как написала газета The New York Times со ссылкой на предварительный отчет Федерального управления гражданской авиации (FAA), в аэропорту имени Рональда Рейгана указания самолетам и вертолетам давал один диспетчер. Издание уточняет, что этим должны были заниматься двое диспетчеров, используя для связи разные радиочастоты.

По данным телеканала ABC, уже обнаружены два бортовых самописца разбившегося пассажирского самолета. Как сообщили в СМИ, они отправлены на изучение в лабораторию Национального совета США по безопасности на транспорте. Глава профсоюза авиадиспетчеров акцентировал внимание на том, что пока рано делать выводы о причинах катастрофы.

В свою очередь президент США Дональд Трамп, комментируя крушение пассажирского самолета Bombardier CRJ700, заметил, что пилоты военного вертолета Sikorsky H-60 «должны были видеть» самолет, с которым столкнулись на высоте около 90 метров.

«Возможно, виноваты сами пилоты», – заявил политик.

Еще до официальных результатов расследования Трамп также допустил, что «исказить» восприятие экипажа о ситуации могли очки ночного видения. Известно, что на борту военного вертолета находилось трое военнослужащих.

Президент уточнил, что не планирует посещать место трагедии, но встретится с некоторыми родственниками погибших. В самолете находилось четыре члена экипажа и 60 пассажиров. Среди них фигуристы и тренеры, которые возвращались с чемпионата США, в том числе бывшие чемпионы мира в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

По словам Трампа, выживших в трагедии нет. Он выразил соболезнования в связи с гибелью россиян и заверил, что США будут содействовать отправке их тел на родину. Вместе с тем американский лидер уточнил, что не обсуждал катастрофу с президентом России Владимиром Путиным.

В своих соцсетях Трамп написал, что самолет шел по идеальной и стандартной траектории захода в аэропорт, и трагедии можно было избежать.

«Ночь была ясной, огни на самолете горели — так почему вертолет не поднялся, не снизился, не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что ему делать, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это неприятная ситуация, которую, похоже, можно было предотвратить», - пояснил политик.

Трамп также указал, что виновата в том числе политика инклюзивности, которая снижала уровень профессионализма. Он пообещал ужесточить полетные стандарты, смягченные при Байдене.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также выразил соболезнования родным и близким российских и американских граждан, погибших в результате авиакатастрофы. При этом он подчеркнул, что планов о контактов с США на высшем уровне по этому вопросу пока нет.

Конгрессмен от американского штата Канзас Рон Эстес со своей стороны допустил, что расследование займет недели. По его словам, власти США планируют убедиться, что будут способны предотвратить подобные авиакатастрофы в будущем.