Выживших нет? Самолет с бывшими российскими фигуристами рухнул в Вашингтоне
На борту рухнувшего в Вашингтоне самолета могли находиться российские фигуристы Инна Волянская, Евгения Шишкова и Вадим Наумов.
Пассажирский самолет PSA Airlines Bombardier CRJ700 столкнулся в воздухе с вертолетом Black Hawk над аэропортом имени Рональда Рейгана в 21:47 по местному времени (в 05:47 по мск). На борту упавшего авиалайнера были 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
По информации властей США, данных о выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет, сообщили в ДСКЦ МИД РФ. Ведется поисково-спасательная операция. Аэропорт приостановил работу до 31 января. Посольство России в США выясняет, были ли на борту россияне.
Американский фигурист Джон Маравилла сообщил, что на борту упавшего самолета находились минимум 14 фигуристов, не считая тренеров.
«Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия», - заявил Маравилла.
В свою очередь спортивный агент Ари Закарян заявил «Матч ТВ», что на борту потерпевшего крушение самолета были фигуристы и бывшие российские тренеры.
«Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите», - сказал он, не уточняя имен предположительных жертв инцидента.
По данным источника агентства ТАСС, на борту находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах (1994) в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Telegram-канал Shot пишет, что в самолете также летел сын фигуристов Максим Наумов, занявший четвертое место на Чемпионате США.
Шишкова и Наумов выступали в паре в составе сборной СССР и России. На зимней Олимпиаде 1992 года они заняли пятое место, на олимпиаде в 1994 году — четвертое. В 1998 году уехали в США после неудачной попытки отобраться на Олимпиаду-1998, отмечает «Свободная пресса».
По предварительным данным, на борту также могла находиться бывшая советская фигуристка Инна Волянская. Она тренировала команду Ashburn Ice House из Вирджинии.
Фигуристы американской сборной в социальных сетях уже прокомментировали трагедию.
«Я надеюсь и молюсь, что все, кто был на этом рейсе, в порядке. Да благословит их Бог», – написал чемпион мира Илья Малинин.
Серебряный призер юниорского ЧМ Люк Ванг подтвердил, что среди пассажиров были фигуристы и тренеры.
«Молюсь за всех, кто летел из Уичито в округ Колумбия. От этого просто разрывается сердце», - написал он в своих соцсетях.
Танцовщица на льду Эва Пейт назвала трагедию душераздирающей. Спортсмен Итан Пил признался, что находится в шоке от катастрофы.
По данным The Wichita Eagle, участники юниорской сборной США по фигурному катанию находились на борту разбившегося самолета. Отмечается, что фигуристы и тренеры возвращались с чемпионата США по фигурному катанию, который проходил в Уичито с 20 по 26 января.
Федерация фигурного катания США подтвердила, что на борту разбившегося самолета находилось несколько фигуристов.
В свою очередь пресс-секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина заявила, что действующих российских фигуристов на борту рухнувшего в Вашингтоне самолета не было.
«Надо ждать официальные списки... Это люди с другими паспортами, которые когда-то выступали или тренировались в сборной СССР или России, но сейчас они граждане США», - объяснила Ермолина.
Сенатор от штата Канзас Роджер Маршалл допустил, что в авиакатастрофе в Вашингтоне погибли 60 жителей штата. На месте происшествия работают порядка 300 спасателей, сообщают пожарные. Отмечается, что спасательная операция после крушения самолета продлится «много часов». Поисковая операция осложнена низкой температурой воды, которая приближается к нулю.
Президент США Дональд Трамп заявил, что самолет шел по «идеальной и рутинной траектории» захода в воздушную гавань, при этом вертолет в течение длительного времени «направлялся прямо на него».
«Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет?» - написал Трамп.
По словам политика, катастрофу можно было предотвратить, отмечает RT.
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