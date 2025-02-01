Госдеп подтвердил данные о российских фигуристах, погибших в авиакатастрофе
Государственный департамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном 29 января были россияне. Об этом сообщило посольство России в Соединенных Штатах.
Как уточняется в публикации в Telegram-канале диппредставительства, погибли чемпионы мира в составе сборной РФ в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристка Инна Волянская. Они постоянно проживали в США и в качестве тренеров по фигурному катанию работали в местных клубах.
«Выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедших из жизни россиян. В посольстве работает горячая линия... для обращений родственников погибших и оказания необходимой консульско-правовой помощи», — подчеркнули в дипмиссии.
Ранее в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку в аэропорту. Власти США заявляли, что выживших в результате ЧП нет. Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, у трех жертв авиакатастрофы был российский паспорт.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru