Захарова сообщила, что у трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт
Посольство России в США находится на связи с госдепом по поводу авиакатастрофы в Вашингтоне, пока детальных ответов на запросы Москвы нет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Помимо троих погибших при крушении самолета россиян, о которых было уже известно, российский паспорт мог быть еще у одного находившегося на борту, информацию проверяют.
Накануне около Вашингтона столкнулись самолет, на борту которого находились 64 человека, и вертолет с тремя военнослужащими. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе нет.
В свою очередь телеканал CBS со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что спасатели уже обнаружили тела 40 погибших, отмечает «Свободная пресса».
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