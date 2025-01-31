Захарова сообщила, что у трех жертв авиакатастрофы в США был российский паспорт

Помимо троих погибших при крушении самолета россиян, о которых было уже известно, российский паспорт мог быть еще у одного находившегося на борту, информацию проверяют.

Накануне около Вашингтона столкнулись самолет, на борту которого находились 64 человека, и вертолет с тремя военнослужащими. Президент США Дональд Трамп заявил, что выживших в авиакатастрофе нет.

В свою очередь телеканал CBS со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что спасатели уже обнаружили тела 40 погибших, отмечает «Свободная пресса».

