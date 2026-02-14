Посол РФ заявил, что товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз
Товарооборот между Россией и Финляндией за четыре года сократился в 12 раз. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.
«Если еще в 2021 году он [товарооборот] достигал 12,4 миллиарда евро, то по итогам 2025 года, как ожидается, составит лишь немногим более 1 миллиарда евро», - отметил дипломат.
Посол подчеркнул, что финские компании, ушедшие с российского рынка, лишились многих миллиардов евро инвестиций и недополученной прибыли. Как указал Кузнецов, до 2022 года предприниматели из Финляндии с гордостью говорили, что общая сумма их вложений в России составляет 12-14 млрд евро, однако теперь это все потеряно.
Между тем аэропорт финского города Лаппеенранта оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Тверской области крыша многоквартирного дома частично обрушилась из-за снега
- ВСУ вновь атаковали Белгород ракетами, 2 человека погибли
- «Руспродсоюз»: Стоимость блинов на семью из четырех человек составила 113,9 рубля
- Команда с россиянином Деминым выиграла Матч восходящих звезд НБА
- Посол РФ заявил, что товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз
- Новых заездов россиян на Кубу не планируется как минимум до апреля
- Над Россией сбили 20 украинских беспилотников за ночь
- Рябков: Рост торговли стран БРИКС между собой превысил общемировой
- В России запретили азербайджанскую организацию ВБОН
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru