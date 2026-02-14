Посол РФ заявил, что товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз

Товарооборот между Россией и Финляндией за четыре года сократился в 12 раз. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов.

«Если еще в 2021 году он [товарооборот] достигал 12,4 миллиарда евро, то по итогам 2025 года, как ожидается, составит лишь немногим более 1 миллиарда евро», - отметил дипломат.

Посол подчеркнул, что финские компании, ушедшие с российского рынка, лишились многих миллиардов евро инвестиций и недополученной прибыли. Как указал Кузнецов, до 2022 года предприниматели из Финляндии с гордостью говорили, что общая сумма их вложений в России составляет 12-14 млрд евро, однако теперь это все потеряно.

Между тем аэропорт финского города Лаппеенранта оказался под угрозой закрытия из-за отсутствия туристов из России.

