Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области

Украинские войска нанесли удар по объекту энергетики в Рыльском районе Курской области. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Во Владивостоке около 50 тысяч горожан остались без света после пожара на ТЭЦ

По его словам, в результате атаки без электричества и частичного отопления остались порядка 28 тысяч жителей Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.

«Делаем всё для скорейшего возобновления электроснабжения», - написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Ранее в Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАлександр ХинштейнЭлектричествоКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры