Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области

По его словам, в результате атаки без электричества и частичного отопления остались порядка 28 тысяч жителей Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.

«Делаем всё для скорейшего возобновления электроснабжения», - написал Хинштейн в своём Telegram-канале.

Ранее в Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».