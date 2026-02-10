Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области
Украинские войска нанесли удар по объекту энергетики в Рыльском районе Курской области. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате атаки без электричества и частичного отопления остались порядка 28 тысяч жителей Рыльского, Глушковского, Кореневского и Хомутовского районов.
«Делаем всё для скорейшего возобновления электроснабжения», - написал Хинштейн в своём Telegram-канале.
Ранее в Белгороде после ракетного удара возникли перебои с электричеством и теплом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Накажут рублем: Что грозит россиянам за недопуск газовщиков в квартиры с 1 марта
- Госдума одобрила в первом чтении новые меры по защите россиян от мошенников
- Гжель, города и советское кино: Как бренды одежды используют тренд на «русскость»
- Роскомнадзор подтвердил введение ограничений против Telegram
- Зачем в России создадут единый реестр банковских карт
- Путин по телефону обсудил с президентом ЮАР ситуацию вокруг Украины
- Атака ВСУ оставила без света 28 тысяч жителей Курской области
- «Ему плевать»: Депутат Свинцов поспорил с Дуровым о запрете соцсетей для детей
- Кундюмы и калья «в законе»: Зачем нужен ГОСТ на русскую кухню
- ФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru