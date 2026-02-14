«Руспродсоюз»: Стоимость блинов на семью из четырех человек составила 113,9 рубля
Стоимость приготовления блинов для семьи из четырех человек в России сократилась на 6% за год. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Руспродсоюз».
«Стоимость порции блинов на семью из четырёх человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля», - отмечается в сообщении.
За основу для расчета взяли классический рецепт: 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, 30 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла.
По данным «Руспродсоюза», ключевой вклад в динамику цен внесло снижение цен на яйца и сливочное масло.
Ранее аналитики выяснили, что набор для приготовления четырех порций блинов по классическому рецепту обойдется в России в среднем в 149 рублей.
