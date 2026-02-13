Мединский - и точка: Как «слишком жесткий» переговорщик повлияет на Украину
Позиция Москвы по переговорам неизменна в то время, как Киев меняет мнения как «осенние перчатки», заявил НСН Константин Долгов.
Назначение Владимира Мединского главой российской делегации на новый раунд трехсторонних переговоров по Украине нельзя считать продвижение «жёсткой линии» со стороны Москвы. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посланник I класса Константин Долгов.
Новый раунд переговоров России, Украины и США состоится в Женеве 17- 18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее агентство Bloomberg утверждало, что американская сторона выступала против участия Мединского, поскольку считает его сторонником жёсткой линии.
«Состав российской делегации определяет российское руководство. Все, точка! Поэтому кого назначил президент во главе делегации, тот и будет. Мединский был раньше, действительно, на нескольких раундах, поэтому он знаком с этой материей, опытный переговорщик. Здесь вопрос не в персоналиях, не так важно, кто конкретно с нашей стороны сидит за столом переговоров, хотя личностный фактор всегда присутствует. Важно, как на наши предложения реагируют другие стороны», - подчеркнул собеседник НСН.
Он обратил внимание на разительные различия на переговорах между позициями Москвы и Киева.
«Наша позиция не меняется по переговорам и вообще по мировому процессу, мы ее последовательно придерживаемся, в отличие от украинской стороны. Киев свою позицию меняет как осенние перчатки, поэтому я уже устал следить за заявлениями Зеленского. Он играет, не играет, играет не так. Там метания идут, потому что проигрывают, потому что нелегитимные, понимают, что близится час расплаты», - констатировал дипломат.
Он также положительно оценил возможное участие в женевском раунде переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.
«У Дмитриева очень важный блок вопросов, который он ведет – возможное экономическое взаимодействие с США. Эти вопросы проговариваются, есть соответствующая рабочая группа, которую он возглавляет с российской стороны. Посмотрим, подождем, на следующей неделе будет все понятно», - заключил Константин Долгов.
Участие спецпредставителя президента РФ Дмитриева на встрече в Женеве подтвердил ТАСС собственный источник. По информации представителя Кремля Дмитрия Пескова, европейских посланников не будет на переговорах.
Первый раунд трехсторонних консультаций с участием России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. 4-5 февраля там же состоялся второй раунд.
Российскую делегацию тогда возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков. Оба раунда прошли в максимально закрытом режиме.
Поступала неофициальная информация, что Украина хочет получить в мирном соглашении гарантии безопасности для Одессы. Генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что таким образом Киев тянет время, пока Европа восстанавливает свой военно-промышленный комплекс.
