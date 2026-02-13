«Состав российской делегации определяет российское руководство. Все, точка! Поэтому кого назначил президент во главе делегации, тот и будет. Мединский был раньше, действительно, на нескольких раундах, поэтому он знаком с этой материей, опытный переговорщик. Здесь вопрос не в персоналиях, не так важно, кто конкретно с нашей стороны сидит за столом переговоров, хотя личностный фактор всегда присутствует. Важно, как на наши предложения реагируют другие стороны», - подчеркнул собеседник НСН.

Он обратил внимание на разительные различия на переговорах между позициями Москвы и Киева.

«Наша позиция не меняется по переговорам и вообще по мировому процессу, мы ее последовательно придерживаемся, в отличие от украинской стороны. Киев свою позицию меняет как осенние перчатки, поэтому я уже устал следить за заявлениями Зеленского. Он играет, не играет, играет не так. Там метания идут, потому что проигрывают, потому что нелегитимные, понимают, что близится час расплаты», - констатировал дипломат.

Он также положительно оценил возможное участие в женевском раунде переговоров главы Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева.