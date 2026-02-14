Команда с россиянином Деминым выиграла Матч восходящих звезд НБА

Команда под руководством экс-баскетболиста Винса Картера, за которую выступал россиянин Егор Демин, победила в Матче восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В финале сборная обыграла команду Кармело Энтони со счетом 25:24. Демин смог набрать 2 очка.

Егору Демину 19 лет, он выступает на позиции защитника и в июле прошлого года подписал контракт с клубом НБА «Бруклин Нетс».

Ранее российского баскетболиста Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы. Спортсмен был задержан по подозрению в участии в деятельности хакерской группы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

