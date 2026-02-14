Команда с россиянином Деминым выиграла Матч восходящих звезд НБА
Команда под руководством экс-баскетболиста Винса Картера, за которую выступал россиянин Егор Демин, победила в Матче восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В финале сборная обыграла команду Кармело Энтони со счетом 25:24. Демин смог набрать 2 очка.
Егору Демину 19 лет, он выступает на позиции защитника и в июле прошлого года подписал контракт с клубом НБА «Бруклин Нетс».
Ранее российского баскетболиста Даниила Касаткина выпустили из французской тюрьмы. Спортсмен был задержан по подозрению в участии в деятельности хакерской группы, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Команда с россиянином Деминым выиграла Матч восходящих звезд НБА
- Посол РФ заявил, что товарооборот между Финляндией и Россией сократился в 12 раз
- Новых заездов россиян на Кубу не планируется как минимум до апреля
- Над Россией сбили 20 украинских беспилотников за ночь
- Рябков: Рост торговли стран БРИКС между собой превысил общемировой
- В России запретили азербайджанскую организацию ВБОН
- Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
- США поставят Киеву оплаченное Европой оружие на $15 млрд
- Посол: В НАТО вынашивают планы морской блокады России
- В Хабаровском крае пять человек погибли при пожаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru