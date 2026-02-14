Над Россией сбили 20 украинских беспилотников за ночь

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 20 беспилотников ВСУ самолетного типа. Он этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, 13 БПЛА ликвидировали в Крыму, два – в Орловской области. Еще по одному беспилотнику сбили в Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областях и Московском регионе.

Накануне средства ПВО уничтожили 47 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России.

