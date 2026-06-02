Автозаправочные станции крупных сетей никогда не будут разбавлять бензин, даже на фоне резкого роста цен, поскольку дорожат своей репутацией. Об этом НСН заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

Значительный рост цен на дизельное топливо сохранился на столичных АЗС по итогам прошлой недели, существенно начал дорожать и бензин, сообщает НСН со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию. Средняя цена дизтоплива выросла на 56 копеек — до 78,49 руб. за литр, бензина Аи-92 — до 64,67 руб., Аи-95 — до 71,46 руб. за литр. Напряженная ситуация с топливом складывается в Крыму и некоторых других регионах России.