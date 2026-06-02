Репутация дороже: Автовладельцев призвали не бояться разбавления бензина
Сетевые АЗС и нефтяные компании дорожат своим статусом, поэтому не будут «химичить» с топливом, заявил НСН глава испытательного центра «Услугиавто» Пархоменко.
Автозаправочные станции крупных сетей никогда не будут разбавлять бензин, даже на фоне резкого роста цен, поскольку дорожат своей репутацией. Об этом НСН заявил генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Значительный рост цен на дизельное топливо сохранился на столичных АЗС по итогам прошлой недели, существенно начал дорожать и бензин, сообщает НСН со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию. Средняя цена дизтоплива выросла на 56 копеек — до 78,49 руб. за литр, бензина Аи-92 — до 64,67 руб., Аи-95 — до 71,46 руб. за литр. Напряженная ситуация с топливом складывается в Крыму и некоторых других регионах России.
«Цены растут, потому что снижается количество производимого топлива нефтеперерабатывающими заводами по понятным причинам - диверсии, теракты. Но я все-таки надеюсь, что качество не упадет. В основной массе у нас сетевые заправочные станции и нефтяные компании с серьезным корпоративным управлением. Небольшие поставщики топлива, наверное, могут еще химичить, но это ударит по их же карману, к ним придут судебные иски. Крупные компании дорожат репутацией, это самое дорогое. Зачем им это делать? Они, скорее, будут меньше выпускать топлива, чем снижать его качество», - отметил собеседник НСН.
Он обозначил главную проблему для автомобиля при разбавленном бензине.
«У нас в основном автомобили с высокофорсированным двигателем, при разбавленном бензине будет детонация - взрывное, а не равномерное сгорание топливовоздушной смеси из-за падения октанового числа. Смесь воспламеняется раньше времени, вызывая ударные волны и характерный металлический стук. Это ведет к разрушению двигателя, хотя и не быстрому», - пояснил эксперт.
Глава испытательного центра также назвал основные принципы вождения, которые позволят сэкономить бензин.
«Равномерное движение, средняя скорость небольшая. Если ехать быстро, разгоняться, тормозить, расход топлива будет больше. Обычно зимой более равномерно все ездят из-за скользкой дороги, а как снег сходит, начинают ускоряться, замедляться. Расход топлива увеличивается. По городу едем 60 км в час, по трассе - 90, по магистрали возможно 110 км/ч. В зависимости от автомобиля. В целом, конечно, скорость свыше 90 км/ч увеличивает расход топлива», - заключил Юрий Пархоменко.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ранее не исключила дальнейший рост цен на бензин и дизтоплива из-за последствий атак дронов на НПЗ, сокращенной выдачи топлива и сезона повышенного спроса.
