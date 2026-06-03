Ремонт НПЗ и сокращение собственного производства бензина образовали в России топливную «брешь», и импорт белорусского бензина поможет эффективно ее закрыть, объяснил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Правительство готовит обнуление импортной пошлины на бензин, подтвердил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Эта информация появилась на фоне роста цен на топливо и нехватки топлива в российских регионах. Ранее петербургские СМИ писали об ограничениях на заправках города, а в Крыму и вовсе ввели талоны на бензин. В этих условиях может быть расширен экспорт бензина из Белоруссии, считает Юшков.