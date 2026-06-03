Выигрывают все: Как белорусский бензин спасет российский топливный рынок
Белорусский бензин составляет малую, но важную долю топливного рынка России, заявил НСН Игорь Юшков.
Ремонт НПЗ и сокращение собственного производства бензина образовали в России топливную «брешь», и импорт белорусского бензина поможет эффективно ее закрыть, объяснил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Правительство готовит обнуление импортной пошлины на бензин, подтвердил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Эта информация появилась на фоне роста цен на топливо и нехватки топлива в российских регионах. Ранее петербургские СМИ писали об ограничениях на заправках города, а в Крыму и вовсе ввели талоны на бензин. В этих условиях может быть расширен экспорт бензина из Белоруссии, считает Юшков.
«Схема давно известна: белорусские НПЗ недозагружены, а мы являемся чуть ли не единственными поставщиками сырья. В ответ к нам идут нефтепродукты. Эта торговля есть, но объемы не очень большие. Условно говоря, они за год поставляют меньше, чем мы за месяц используем. Это пара процентов, а то и меньше от того, что в России потребляется. Однако это важные объемы, и брешь, которая возникает, пока у нас часть НПЗ находится на ремонте и сократилось собственное производство, можно хотя бы частично закрыть белорусскими поставками. Это схема, при которой все выигрывают, и вполне возможно она будет расширена, так как нам нужно объемов больше, чем сейчас. У них хорошее качество, поскольку они проводили модернизацию и расширяли пропускную способность. Это достойный продукт по цене и качеству. А что касается импортной пошлины, но она обнулялась еще в прошлом году. Ее эффект может проявиться разве что на Дальнем Востоке, где возможно появление топлива из Китая и Юго-Восточной Азии. Рынок сейчас интересуется бензином, которого мы производим традиционно меньше дизеля», — отметил он.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в разговоре с НСН предрекла еще больший рост цен на бензин на фоне атак БПЛА на нефтехранилища, введения лимитов выдачи и повышенного спроса. Эксперт подчеркнула, что российские власти обсуждают возможность импорта топлива из Белоруссии для сдерживания роста.
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