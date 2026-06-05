Аксенов рассказал, где туристы смогут заправиться для выезда из Крыма

Власти Крыма сформируют специальный список АЗС для туристов, которые столкнулись с трудностями при выезде с полуострова из-за ограничений на продажу топлива. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, заправки будут определены по географическому принципу, включая Юг, Западное побережье и Центр республики. Именно на этих станциях гости полуострова смогут пополнить запасы топлива для возвращения домой.

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Дополнительно для отдыхающих, испытывающих проблемы с выездом, организована работа горячей линии министерства курортов и туризма региона.

Аксенов также признал наличие сбоев в работе общественного транспорта на территории полуострова. По его данным, задержки возникли из-за того, что на маршруты не вышли около 400 единиц транспорта.

Ранее Аксенов сообщил, что поступающее на территорию Крыма автомобильное топливо будет распределяется между полуостровом и Севастополем пропорционально численности населения, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Мальгавко Сергей
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