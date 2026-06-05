Аксенов рассказал, где туристы смогут заправиться для выезда из Крыма

Власти Крыма сформируют специальный список АЗС для туристов, которые столкнулись с трудностями при выезде с полуострова из-за ограничений на продажу топлива. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, заправки будут определены по географическому принципу, включая Юг, Западное побережье и Центр республики. Именно на этих станциях гости полуострова смогут пополнить запасы топлива для возвращения домой.