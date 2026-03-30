В Госдуме не поверили оправданиям Эстонии за украинские БПЛА
Граждане Эстонии своими глазами видят украинские дроны, летящие через территорию их страны, сказал НСН Алексей Чепа.
Россия имеет право рассмотреть возможность уничтожения беспилотников, летящих в её сторону через территории сопредельных государств, например, Эстонии, Польши или Финляндии, сказал в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Топливные резервуары были повреждены в важнейших российских портах в Ленобласти — Усть-Луге и Приморске — на прошлой неделе. Усть-Луга за неделю трижды подверглась атакам. Ряд СМИ и экспертов высказывают подозрения, что пролет дронов над своей территорией разрешили прибалтийские страны. Чепа назвал страны, которые разрешают пролет украинских БПЛА, соучастниками террористических актов против гражданской инфраструктуры.
«Я думаю, что тут особо и не нужны какие-то доказательства. Достаточно тех беспокойств эстонских граждан, которые наблюдают эти дроны, пролетающие над территорией их страны. Это беспокоит не только нас, но и граждан самой Эстонии, которые понимают, что их государство, разрешая пролеты дронов через свою территорию, является участником этих террористических актов нанесения ударов БПЛА по гражданским объектам. Тем самым Эстония оставляет за нами право рассмотрения возможности ответных мер — уничтожения в том числе этих дронов, летящих в нашу сторону, на территории сопредельного государства. Мы можем рассматривать такие сценарии в отношении всех стран, через территории которых совершаются такие террористические акты. Это пугает граждан Эстонии. Мы можем говорить о том, что сама Эстония несет за это ответственность», — сказал собеседник НСН.
Ранее СМИ сообщали о том, что якобы Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство украинским беспилотникам для атак на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России. Позже в Эстонии опровергли информацию об открытии неба для пролета украинских дронов. В Латвии подчеркнули, что государства Прибалтики не участвуют в планировании и организации ударов ВСУ. При этом в МИД Эстонии рассказали, что военные не стали сбивать украинский БПЛА, чтобы не допустить конфликта с Россией.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в свою очередь, заявил НСН, что Польша и прибалтийские государства получат «дронную шизофрению», если дадут право пролета над своей территорией беспилотниками Украины, а у России есть различные варианты для ответа.
