В Брянской области при атаке БПЛА ранен один человек
4 мая 202608:40
Юлия Савченко
Украинский беспилотник атаковал поселок Сенчуры в Суземском районе Брянской области, пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор уточнил, что удар нанес дрон-камикадзе, он намеренно атаковал движущийся грузовой автомобиль АПХ «Мираторг».
«К сожалению, ранен водитель», - написал Богомаз в своем канале в «Макс».
Пострадавшего мужчину доставили в больницу, медики оказали ему помощь.
Ранее в Смоленской области из-за атаки БПЛА пострадали двое взрослых и ребенок, напоминает Ura.ru.
