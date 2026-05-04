В Брянской области при атаке БПЛА ранен один человек

Украинский беспилотник атаковал поселок Сенчуры в Суземском районе Брянской области, пострадал человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что удар нанес дрон-камикадзе, он намеренно атаковал движущийся грузовой автомобиль АПХ «Мираторг».

«К сожалению, ранен водитель», - написал Богомаз в своем канале в «Макс».

Пострадавшего мужчину доставили в больницу, медики оказали ему помощь.

Ранее в Смоленской области из-за атаки БПЛА пострадали двое взрослых и ребенок, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
