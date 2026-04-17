По трое суток: Кого мобилизуют для борьбы с дронами в Ленобласти
Виктор Соболев заявил НСН, что охрана гособъектов от вражеских дронов не имеет никакого отношения к боевым действиям в зоне СВО.
Резервистов для борьбы с дронами в Ленобласти будут формировать из сотрудников государственных объектов, которые необходимо охранять, это распоряжение уже давно действует по всей России. Об этом НСН рассказал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
В Ленобласти скоро начнётся мобилизация резервистов. Их будут привлекать для борьбы с дронами, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко по итогам заседания оперштаба. По его словам, Ленинградский областной военкомат «будет предлагать заключить трёхлетний контракт». Соболев раскрыл, кого могут мобилизовать.
«Кроме Ленинградской области уже во всех других субъектах давно действует это правило, просто Ленинградской области это пока не касалось, поскольку их никто не атаковал. А так все важные государственные объекты, прежде всего промышленные, необходимо защищать от украинских и европейских дронов. Сейчас Польша и Финляндия через свою территорию пропускают дроны, которые летят с Украины на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Поэтому формируются противодронные команды. Эти команды будут формироваться в основном из состава тех рабочих и инженеров предприятий, которые необходимо защищать», - рассказал он.
При этом Соболев уточнил, что это будет служба в мирных условиях, а соответствующие группы будут регулярно меняться.
«Там у них особый режим, они будут меняться. Допустим, трое суток одна группа, потом другая. Все это будет в течение шести месяцев, потом их заменят. Там служба от 2 до 6 месяцев, в зависимости от обстановки. Однако нужно отличать зону боевых действий от действий в мирных условиях. Никакого отношения к боевым действиям в зоне специальной военной операции эти группы по охране важных государственных объектов не имеют», - уточнил он.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев заявил НСН, что несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине, никак не повлияют на ход боевых действий, для этого они должны исчисляться миллионами.
Горячие новости
- Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову на полгода
- Арестован куратор убийства предпринимательницы в Москве
- Психолог раскрыла, почему люди расстаются из-за лайков в соцсетях
- Онлайн-переводчик в помощь: Как иностранные языки помогут в карьере
- У границ России фиксируют скопление техники и военных ВСУ
- Во сколько обойдется летний отпуск в Таиланде в 2026 году
- По трое суток: Кого мобилизуют для борьбы с дронами в Ленобласти
- В Туапсе продолжают разбор завалов после атаки БПЛА
- Концерт Канье Уэста в Польше отменили
- Звезда сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт госпитализирована в США