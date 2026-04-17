«Кроме Ленинградской области уже во всех других субъектах давно действует это правило, просто Ленинградской области это пока не касалось, поскольку их никто не атаковал. А так все важные государственные объекты, прежде всего промышленные, необходимо защищать от украинских и европейских дронов. Сейчас Польша и Финляндия через свою территорию пропускают дроны, которые летят с Украины на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Поэтому формируются противодронные команды. Эти команды будут формироваться в основном из состава тех рабочих и инженеров предприятий, которые необходимо защищать», - рассказал он.

При этом Соболев уточнил, что это будет служба в мирных условиях, а соответствующие группы будут регулярно меняться.

«Там у них особый режим, они будут меняться. Допустим, трое суток одна группа, потом другая. Все это будет в течение шести месяцев, потом их заменят. Там служба от 2 до 6 месяцев, в зависимости от обстановки. Однако нужно отличать зону боевых действий от действий в мирных условиях. Никакого отношения к боевым действиям в зоне специальной военной операции эти группы по охране важных государственных объектов не имеют», - уточнил он.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев заявил НСН, что несколько тысяч дронов-копий «Гераней», переданных Украине, никак не повлияют на ход боевых действий, для этого они должны исчисляться миллионами.

