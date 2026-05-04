Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января
4 мая 202609:25
Юлия Савченко
Стоимость биткоина взлетела выше $80 тысяч впервые с января. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.
По состоянию на 06.20 мск криптовалюта прибавила 2,7% за сутки. Биткоин подорожал до $80,2 тысячи. Этот показатель превысил отметку в $80 тысяч впервые с 31 января, отмечает RT.
Уже к 09.15 по Москве биткоин подешевел до $79,9 тысячи.
Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил НСН, что во второй половине года, если политика ФРС США начнет смягчаться, стоимость биткоина может достичь $120–150 тысяч.
Горячие новости
- Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
- Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января
- Ормузский пролив, Трамп и ОПЕК: Что будет с ценами на нефть
- СМИ: Гендиректор «Красмаша» попал в СИЗО по делу о растрате
- При атаке дронов в Воронежской области повреждены 13 домов
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен один человек
- Взрыв на Мосфильмовской: ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в Москве
- Россиянка Андреева заняла седьмое место в рейтинге WTA
- ФНС перечислила в бюджет 61,2 трлн рублей за 2025 год
- Над российскими регионами сбили 117 украинских БПЛА