Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января

Стоимость биткоина взлетела выше $80 тысяч впервые с января. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.

По состоянию на 06.20 мск криптовалюта прибавила 2,7% за сутки. Биткоин подорожал до $80,2 тысячи. Этот показатель превысил отметку в $80 тысяч впервые с 31 января, отмечает RT.

Уже к 09.15 по Москве биткоин подешевел до $79,9 тысячи.

Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил НСН, что во второй половине года, если политика ФРС США начнет смягчаться, стоимость биткоина может достичь $120–150 тысяч.

