Генерал Болдырев назвал единственный вариант защиты Туапсе от ударов

Владимир Болдырев заявил НСН, что ВСУ продолжают наносить огромный материальный и моральный ущерб, «дальше терпеть нельзя».

Необходимо поставить в Туапсе переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства, прикрыть на всех уровнях, это единственный вариант защиты сегодня, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск России, генерал армии Владимир Болдырев.

ВСУ в третий раз за апрель атаковали кубанский Туапсе. В городе из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод, жителей ближайших домов эвакуируют. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Болдырев уверен, что ВСУ продолжают атаки, так как нашли «незащищенное место».

«Москву не могут «пробить», потому что мощная система ПВО в столице. На всех уровнях есть защита. ВСУ наносят удары по НПЗ, надо делать выводы о том, что они слабо защищены. Некоторые объекты не защищены должным образом. Чисто юридически Минобороны не имеет обязанности защищать, если это частный объект. Но это чисто юридически. В регионе сейчас организовали ПВО, но значит этого недостаточно. В Туапсе это уже не первый случай, поэтому надо создать недоступную ПВО, чтобы невозможно было атаковать, с наземными тактическими средствами поражения противника. Это вполне возможно сделать. Нужно поставить туда «Панцири», переносные комплексы ПВО, зенитные пулеметы, дальнобойные средства при необходимости. Необходимо прикрыть на всех уровнях, это единственный выход с вероятностью до 95% защиты. ВСУ продолжают наносить огромный материальный и моральный ущерб нам, дальше терпеть нельзя», - отметил он.

Жителей Туапсе призвали оставаться в помещениях и не открывать окна в связи с возгоранием НПЗ в муниципалитете, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

