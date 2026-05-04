Над Россией сбили 39 украинских беспилотников за два часа

Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа над восемью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 7.00 до 9.00... перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», - подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тульской областях.

Минувшей ночью военные ликвидировали 117 украинских беспилотников над 14 регионами России, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
