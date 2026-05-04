Ормузский пролив, Трамп и ОПЕК: Что будет с ценами на нефть
США планируют новую военную операцию, ОАЭ выходит из очередной организации стран-экспортеров, а в Кремле утверждают, что готовы к любому сценарию на топливном рынке.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) после того, как покинули ОПЕК и альянса ОПЕК+. Об этом заявили представители организации.
ОПЕК БЕЗ ОАЭ
С 1 мая ОАЭ прекратили членство сразу в трех организациях, регулирующих предложение на нефтяном рынке. Помимо ОАПЕК, решение коснулось организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и формата взаимодействия ОПЕК+, которые объединяют 22 страны, добывающие нефть. Члены этих организаций контролируют 80% всех разведанных запасов сырья на планете и 64% его мировой добычи. Арабские Эмираты являются одним из ведущих мировых экспортеров нефти, удерживая около 4% мировой добычи. Эти данные приводит РБК.
Тем не менее, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не увидел в этом демарше рисков для нефтяных рынков. Он указал на другие факторы, которые могут привести к нестабильным ценам в беседе с НСН.
«Если ОАЭ окончательно выходят из обеих организаций, это может привести к развалу и ОПЕК, и ОПЕК+. Однако в нынешних условиях это не приведет к глобальному увеличению предложения нефти на рынке. Основной риск в том, если Саудовская Аравия прекратит соблюдать ограничения после открытия Ормузского пролива, то все остальные могут тоже отказаться. Но это может произойти только после восстановления судоходства через Ормузский пролив», — подчеркнул он.
ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Вслед за ОАЭ покинуть организации может и Венесуэла. Страна обладает крупнейшими запасами нефти и готова пойти на такие шаги, если этого захочет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Globe and Mail.
Сам американский лидер планирует разблокировать Ормузский пролив и помочь застрявшим танкерам с нефтью. Операция должна начаться утром 4 мая и вывезти десятки застрявших кораблей. По словам Трампа, к нему за помощью обратились страны всего мира, а Иран знает маршруты, по которым армия США выведет суда из пролива. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social. По данным портала CENTCOM в операции «Проект свобода» задействованы 15 тысяч военнослужащих и 100 боевых самолетов.
При этом открытие прохода для торговых кораблей в Ормузском проливе не обсуждается между США и Ираном. Стороны в очередной раз зашли в тупик на мирных переговорах, поэтому судоходство в регионе почти полностью парализовано. Об этом сообщил Bloomberg с ссылкой на свои источники.
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ
Изменения в составе ОПЕК не принесут РФ ничего хорошего, так как они бьют по единству организации, которая способна противостоять США на мировом рынке нефти. С таким мнением выступил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев в эфире RTVI.
В свою очередь, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач увидел в решении ОАЭ волю Вашингтона. Он указал, что такой шаг может быть связан с переговорами с США о финансовой поддержке в случае, если операция против Ирана затянется и вызовет более глубокий кризис в стране. Его слова приводит «Коммерсант». Ранее о таких переговорах сообщал The Wall Street Journal.
С другой стороны, выход ОАЭ позволил России нарастить добычу сырья. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями, включая РФ, Саудовскую Аравию, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман увеличат разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря уходу Арабских Эмиратов из состава организаций, а их доля была перераспределена. Эта информация следует из коммюнике по итогам встречи ОПЕК+.
В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что для российской экономики удобен даже сценарий снижения добычи нефти, так как это неизбежно приведет к сокращению предложения, что сделает российское сырье более дорогим, а значит доходы от его экспорта вырастут. Об этом он сообщил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Горячие новости
- Над Россией сбили 39 украинских беспилотников за два часа
- Исследование: Интерес к книгам о моде и стиле вырос на 24%
- Цена биткоина превысила $80 тысяч впервые с конца января
- Ормузский пролив, Трамп и ОПЕК: Что будет с ценами на нефть
- СМИ: Гендиректор «Красмаша» попал в СИЗО по делу о растрате
- При атаке дронов в Воронежской области повреждены 13 домов
- В Брянской области при атаке БПЛА ранен один человек
- Взрыв на Мосфильмовской: ВСУ атаковали беспилотником жилой дом в Москве
- Россиянка Андреева заняла седьмое место в рейтинге WTA
- ФНС перечислила в бюджет 61,2 трлн рублей за 2025 год