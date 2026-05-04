ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ

Изменения в составе ОПЕК не принесут РФ ничего хорошего, так как они бьют по единству организации, которая способна противостоять США на мировом рынке нефти. С таким мнением выступил первый замглавы комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев в эфире RTVI.

В свою очередь, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач увидел в решении ОАЭ волю Вашингтона. Он указал, что такой шаг может быть связан с переговорами с США о финансовой поддержке в случае, если операция против Ирана затянется и вызовет более глубокий кризис в стране. Его слова приводит «Коммерсант». Ранее о таких переговорах сообщал The Wall Street Journal.

С другой стороны, выход ОАЭ позволил России нарастить добычу сырья. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями, включая РФ, Саудовскую Аравию, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман увеличат разрешенный уровень добычи нефти в июне на 188 тысяч баррелей в сутки. Это стало возможным благодаря уходу Арабских Эмиратов из состава организаций, а их доля была перераспределена. Эта информация следует из коммюнике по итогам встречи ОПЕК+.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков добавил, что для российской экономики удобен даже сценарий снижения добычи нефти, так как это неизбежно приведет к сокращению предложения, что сделает российское сырье более дорогим, а значит доходы от его экспорта вырастут. Об этом он сообщил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

