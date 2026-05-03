МО: За сутки силы ПВО сбили 740 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 740 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что российские военные также сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что у ВСУ увеличилось количество беспилотников за счет производства в Европе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
