МО: За сутки силы ПВО сбили 740 дронов ВСУ
3 мая 202612:25
Екатерина Галайда-Перера
За минувшие сутки российские силы ПВО уничтожили 740 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве добавили, что российские военные также сбили четыре управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, что у ВСУ увеличилось количество беспилотников за счет производства в Европе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Целая команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе в США
- Долина даст как минимум восемь концертов до конца 2026 года
- МО: За 4 часа силы ПВО сбили свыше 50 БПЛА ВСУ
- МО: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
- На Украине упростили доступ к наркотическим обезболивающим
- МО: За сутки силы ПВО сбили 740 дронов ВСУ
- Режиссер Котт снимет сериал о врачах в поджанре боди-хоррор
- СМИ: Глава Минобороны ФРГ «потерял» €111 млрд
- В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелось предприятие
- В МВД раскрыли, где в 2026 году россияне чаще всего погибали в ДТП